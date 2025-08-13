ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Финансовият министър на САЩ: Европа да се присъедини към санкциите срещу страни, купуващи руски петрол

Скот Бесънт Снимка: Х/ @white_lenka

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт призова Европа да се присъедини към санкциите срещу страни, които купуват руски петрол, предаде ДПА. 

Бесънт каза пред "Блумбърг Ти Ви", че европейските страни трябва да са готови да подкрепят тези вторични санкции. Досега САЩ наложиха допълнителни 25-процентни мита за вноса на стоки от Индия заради поръчките ѝ на руски петрол, пише БТА.

Американският президент Доналд Тръмп в петък ще заяви пред руския си колега Владимир Путин в Аляска, че "всички възможности са на масата", отбеляза Бесънт. "Санкциите могат да бъдат затегнати или разхлабени", добави той. По думите му наказателните мерки могат да останат в сила безкрайно дълго време. 

Енергоносителите, които Русия изнася, са основният ѝ източник на приходи, откакто през 2022 г. започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. През последните години САЩ и ЕС наложиха редица санкции срещу Русия.

