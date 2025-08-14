Експерт: Хората са дали около 15 млн. лева за обезщетение на фермери, БАБХ не правят нищо

Има много пропуски в работата на БАБХ. Това заяви пред БНТ Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, по повод проблема с шарката по овцете в България.

"Психологическият натиск е в пъти по-голям от това, което виждаме. Голяма част от стопаните не знаят кога ще дойде техния ред", добави той.

"Ставаме свидетели на закъснели мерки и несправяне с нелегалния трафик на животни. Благодарение на него се е разгоряло огнището на шарката", коментира още Караколев.

"Според мен животните, заради които плъзва заразата, преминават през Гърция. Там се борят от една година с шарката и не са успели да се преборят все още".

"Министерството на вътрешните работи не се справя. То трябва да следи какво влиза и излиза от страната", заяви още съпредседателят.

"Пожарът вече гори. Ние трябва да се фокусираме как да бъде изгасен с минимални щети".

Според Караколев държавата трябва да изготви санкционен план на база икономически и фактически анализ къде и кога трябва да се започне ваксинация.

"Все още това заболяване е локализирано в област Пловдив. Трябва тази ваксинация да се направи около този регион и то час по-скоро", заяви той.

"В Гърция мерките са по-строги от нашите и въпреки това не могат да го овладеят. Там вече е пламнала цялата страна. Не трябва да стигаме до там".

Той заяви, че данъкоплатецът до момента е дал около 15 млн. лева за обезщетение на фермери и почистване.

"Има огнища със заразени животни, които още не са почистени. Това е нещо, което трябва да стане на момента след евтаназия. Отговорността е на БАБХ", коментира Караколев.

"Разходът за държавата ще го платят данъкопладците", заключи той.

Едни от най-важните страни на проблема са моралният и човешкият фактор. Държавата много се забави в реакцията си. В момента реакциите са непълни и ненавременни. Агенцията по храните сама не може да направи всичко. Тук са много важни органите, които имат контролна функция по пътищата. Това коментира по въпроса Владислав Михайлов, председател на управителния съвет на асоциацията на млекопреработвателите.

"Някои институции не правят нищо. В много случаи стопаните не са компетентни да преценят продавачите продават ли качествени животни", добави той.

"Решението, което се предлага за масова имунизация може би ще реши проблема в сектора животновъдство, но ще е същинска трагедия за износа на стоки", заяви Михайлов.

"Когато се обяви обща ваксинация за една държава за болест от група 1, автоматично тази държава няма право да изнася продукти на външния пазар от засегнатите сектори. Това може да се окаже пагубно за сектора", допълни председателят.

"В момента складовете ни са пълни със стока, която трябва да бъде продадена след Нова година. Ако мярката се приложи, ние от септември не можем да изнесем нищо на пазара. Ще излезем от пазари, на които се борим да стоим от десетилетия и никога повече няма да се върнем там. Това не бива да се допуска", заключи Михайлов.