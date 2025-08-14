Цените на петрола се покачиха леко преди срещата Тръмп–Путин

Цените на петрола отчетоха умерено повишение в азиатската търговия в четвъртък, докато вниманието на инвеститорите е насочено към предстоящата среща между лидерите на САЩ и Русия и нейното въздействие върху световните доставки, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Американският лек суров петрол остава под натиск втора поредна седмица заради опасения от забавяне на търсенето, като в сряда цените му паднаха рязко след данни за неочаквано нарастване на запасите в САЩ, предаде БТА.

Фючърсите на петрола сорт Брент с доставка през октомври поскъпнаха с 0,27% до 65,90 долара за барел, а фючърсите на американския лек суров петрол се повишиха с 0,4% до 62,90 долара за барел към 8:00 ч. българско време.

Срещата между Тръмп и Путин за Украйна е във фокуса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще се срещнат в Аляска в петък, за да обсъдят условия за прекратяване на огъня в Украйна.

В сряда Тръмп предупреди за „тежки последици", ако Путин откаже мирно споразумение. По-рано американският президент заплаши със строги мита основните купувачи на руски петрол – Индия и Китай.

Анализатори посочват, че подобни мерки, съчетани с нови ограничения за руската петролна индустрия, биха могли да намалят глобалните доставки и да окажат подкрепа на цените на суровия петрол.

Според медийни публикации от последните часове Тръмп не очаква бърз край на конфликта в Украйна и планира да предложи на Русия няколко отстъпки в замяна на отстъпване от страна на Москва. В сряда Министерството на финансите на САЩ временно отмени някои санкции срещу Русия, като по този начин се разчиства пътят за планираната за петък среща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска. Всяко смекчаване на санкциите срещу руската енергийна индустрия обаче би могло да доведе до ново понижение на цените на петрола, тъй като страхът от пренасищане на пазара бе сред основните фактори за натиск върху суровината тази година.