Какво е стрес на властта и как пречи в деловия живот

Ще си помогнете за професионален успех, ако се научите правилно да влияете на колегите си

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Колежката Маркова има собствена идея кога и как да свърши своята работа по общата ви задача. Тази идея ще обърква вашата работа. Първо се опитвате да я убедите да постъпи по друг начин, после леко повишавате тон, накрая почти се скарвате. Маркова си остава на своето, а вие продължавате мълчаливо да й се ядосвате.

Изпадате в стрес на властта. Според професора по психология Дейвид Макклилънд това е склонността човек да се гневи, когато друг му откаже да постъпи така, както иска от него.

Всеки е разочарован, когато не успява да постигне целта си, но ако дълго преживявате случката, може би страдате от свръхстремеж към лична власт. А той е много опасен в деловия живот. Пречи не само на кариерата ви, но и на щастието ви. Вечно сте разочаровани, че не можете да контролирате другите.

Дейвид Макклилънд е автор на теорията за трите потребности, с която обяснява мотивацията за работа. Това са висши потребности, над онези за задоволяване на насъщните от храна, подслон, безопасност. Хората не се раждат с тях, а ги придобиват под влияние на средата и културата, в която се развиват. Малко или много ги има всеки човек, но се стреми да задоволи най-силно една от трите. Доминацията й определя в голяма степен поведението му в професионалния живот.

Според Макклилънд трите потребности са постижения, признание, власт.

Хората с висока потребност от постижения си поставят предизвикателни цели, полагат усилия, поемат премерени рискове и се стремят да доведат до успешен край всичко, с което се захванат. Тяхна особеност е, че повече обичат да работят сами, за да не зависят от другите при постигането на амбициите си.

Потребността от принадлежност води към силно желание човек да е част от група. Иска да е харесван, често избира да се съгласява с мнението на останалите. Предпочита общата работа и сътрудничеството пред конкуренцията.

Властта е потребност човек да влияе върху другите, за да постига целите си. Той иска да има контрол върху тях, да печели споровете. Обича състезанието и победата. Стреми се към признание и към постигане на определен социален статус.

Психологът разделя хората с висока потребност от власт на два типа: стремящи се към лична власт и стремящи се към институционална власт.

Тук се крие ключът към професионалния успех.

Онези, които се стремят да контролират други, за да задоволяват своята потребност от лична власт, не стигат много напред в кариерата.

Лидери - формални или неформални, стават хората с потребност от институционална власт, защото се стремят да организират усилията на другите.

Теорията за трите потребности може да се използва при управлението на хора. Когато мениджърът открие коя е доминиращата потребност на всеки служител, ще му намери правилното място и ще знае как да го мотивира за по-високи резултати.

Същото ще направите и вие за себе си, като се самоанализирате и определите коя потребност е водеща в поведението ви.

Ако сте честни, можете да направлявате добре кариерата си и да поработите за личностното си развитие, за да коригирате някои свои навици.

Щом имате висока потребност от постижения, стремете се към предизвикателства, защото рутинната работа няма да ви удовлетворява. Ще сте по-щастливи, ако избирате проекти, при осъществяването на които не сте силно зависими от екип.

При висока потребност от принадлежност ще се чувствате на подходящото си място, като работите в колектив. Но атмосферата в него трябва непременно да е добра, иначе потребността ви няма да е удовлетворена.

Хората, които забелязват у себе си висока потребност от власт, трябва да са особено внимателни, препоръчват поведенческите психолози. Ако са от стремящите се към лична власт, със сигурност влизат в графата "токсични колеги" и другите не ги харесват.

Не унивайте, според Дейвид Макклилънд хората са в състояние да променят висшите си потребности.

Възможно е с последователни усилия да се обърнете към потребност от институционална власт. Т.е. да намалите егоизма и да се стремите към общи цели, за които да организирате колегите си. Промяната е постижима, понеже потребността ви не е вродена, а е формирана от средата и културата, в които сте израснали. Вече като зрели хора, понатрупали професионален и социален опит, с осъзнаване и воля можете да промените онова, което не работи за вас.

Ако успеете, няма да изпадате в стрес на властта, защото ще убеждавате колегите си да се присъединяват, вместо да се опитвате да командорите.

В случая с Маркова ще й повлияете, като аргументирано й обясните, че не гоните своя лична егоистична цел, а промяната в нейните работни планове ще доведе до успех в изпълнението на общата задача.

Психолозите твърдят, че мнозина от хората с потребност от власт имат качества да влияят и да печелят сподвижници. Когато обърнат в правилна посока тези свои способности, стават лидери.

