Втори ден с планирани спирания на тока в Кипър заради жегите

Втори пореден ден на планирани прекъсвания на електроподаването преживя Кипър снощи заради недостиг, предизвикан от нарасналото потребление на фона на горещините, съобщава кипърското издание "Сайпръс мейл" и БТА.
Прекъсванията на тока, наложени в двучасов интервал в различни части на острова, бяха преустановени в 20:28 ч. местно време, съобщи операторът на електропреносната система (TSOC). В интервала от 18:26 ч. до 20:28 ч. в различни части на острова бяха приложени контролирани и ротационни прекъсвания на електрозахранването с продължителност до 30 минути.
Oператорът обясни прекъсванията с необходимостта да се балансира повишеното търсене на електроенергия поради изключително високите температури през последните дни и ограничения производствен капацитет.
Снощи беше вторият ден на координирани прекъсвания на електрозахранването на острова, въведени с оглед на нарасналото потребление на електроенергия поради продължаващата гореща вълна и високите температури.