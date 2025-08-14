ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стармър се срещна със Зеленски преди преговорите м...

Времето София 33° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21104096 www.24chasa.bg

Втори ден с планирани спирания на тока в Кипър заради жегите

984
Втори ден с планирани спирания на тока в Кипър заради жегите Снимка: Pixabay

Втори пореден ден на планирани прекъсвания на електроподаването преживя Кипър снощи заради недостиг, предизвикан от нарасналото потребление на фона на горещините, съобщава кипърското издание "Сайпръс мейл" и БТА.

Прекъсванията на тока, наложени в двучасов интервал в различни части на острова, бяха преустановени в 20:28 ч. местно време, съобщи операторът на електропреносната система (TSOC). В интервала от 18:26 ч. до 20:28 ч. в различни части на острова бяха приложени контролирани и ротационни прекъсвания на електрозахранването с продължителност до 30 минути.

Oператорът обясни прекъсванията с необходимостта да се балансира повишеното търсене на електроенергия поради изключително високите температури през последните дни и ограничения производствен капацитет.

Снощи беше вторият ден на координирани прекъсвания на електрозахранването на острова, въведени с оглед на нарасналото потребление на електроенергия поради продължаващата гореща вълна и високите температури.

Втори ден с планирани спирания на тока в Кипър заради жегите Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)