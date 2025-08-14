Втори ден с планирани спирания на тока в Кипър заради жегите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втори пореден ден на планирани прекъсвания на електроподаването преживя Кипър снощи заради недостиг, предизвикан от нарасналото потребление на фона на горещините, съобщава кипърското издание "Сайпръс мейл" и БТА.

Прекъсванията на тока, наложени в двучасов интервал в различни части на острова, бяха преустановени в 20:28 ч. местно време, съобщи операторът на електропреносната система (TSOC). В интервала от 18:26 ч. до 20:28 ч. в различни части на острова бяха приложени контролирани и ротационни прекъсвания на електрозахранването с продължителност до 30 минути.

Oператорът обясни прекъсванията с необходимостта да се балансира повишеното търсене на електроенергия поради изключително високите температури през последните дни и ограничения производствен капацитет.

Снощи беше вторият ден на координирани прекъсвания на електрозахранването на острова, въведени с оглед на нарасналото потребление на електроенергия поради продължаващата гореща вълна и високите температури.