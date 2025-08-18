С предмет „Изготвяне на материали за информация и публичност“ по проект BG65AMPR001-2.001-0005 „Подкрепа за непридружени малолетни и непълнолетни лица, настанени в сигурни зони“ по договор № 812108-57/02.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0015 „Предоставяне на подкрепа на лица, търсещи международна закрила в България“ по договор № 812108-59/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0016 „Повишаване на информираността и толерантността на обществото и подкрепа за интеграция“ по договор №812108-60/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001–0002 „Обучение по български език на законно пребиваващи мигранти“ по договор № 812108-61/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0003 „Информационни центрове за мигранти - подкрепа за социално включване на мигранти в България“ по договор № 812108-62/10.09.2024 г., проект BG65AMPR001-2.001-0009 „Информация и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция“ по договор № 812108-63/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-1.003-0001 „Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна“ по договор № 812108-2/30.01.2025г., , финансирани от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027г. с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България и процедура BG65ISPR001-3.004-0001 „Повишаване на осведомеността за рискове от трафик на хора и подкрепа за жертви на трафик“ договор №812108-75/ 30.10.2024г., финансиран от Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https :// eumis 2020. government . bg /

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 01.09.2025 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10:00 ч. на 03.09.2025 г. в офиса на Международна организация по миграция.