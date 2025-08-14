Икономиката на България расте с 3,1 на сто през второто тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,1 на сто през второто тримесечие на 2025 г. спрямо второто тримесечие на предходната година и с 0,7 на сто спрямо първото тримесечие на 2025 г., според сезонно изгладени данни, съобщава Националният статистически институт.

През второто тримесечие на 2025 г. брутната добавена стойност нараства с 2,5 на сто по сезонно изгладени данни. Бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 6,7 на сто, а крайното потребление - от 6,5 на сто спрямо второто тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 4,9 на сто и с 0,6 на сто.