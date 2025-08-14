Таксита на "Тесла" без шофьори може скоро да се появят по улиците на Ню Йорк

Американският производител на електрически автомобили "Тесла" (Tesla) предприема първи стъпки за въвеждане на свои автономни таксита в Ню Йорк, седмици след като конкурентната "Уеймо" (Waymo) обяви планове за тестване на подобни превозни средства в града, съобщава в. "Уолстрийт Джърнал", пише БТА.

В обява за работа компанията посочва, че търси "силно мотивиран човек" за позиция "оператор на прототипно превозно средство" във Флашинг, Куинс. Задачите включват събиране на аудио- и видеоданни, необходими за тестване и обучение на системите "Автопилот" (Autopilot) и на по-малко усъвършенствана версия, достъпна в лични превозни средства, известна като софтуер за пълно самоуправление Full Self-Driving (FSD). Заплащането достига 30,60 долара на час, като е необходимо притежаване на шофьорска книжка.

Въпреки старта на подготвителния процес "Тесла" все още не е подала заявление за тестове в Ню Йорк, уточняват от градския департамент по транспорт (New York City Department of Transportation – NYCDOT). По местните правила компаниите с разрешително за автономни превозни средства са длъжни да осигурят шофьор за безопасност, готов да поеме контрола при необходимост.

"Уеймо" вече е подала документи за разрешително и събира данни за шофиране в града, като се стреми да стане първата компания, започнала изпитания.

"Тесла" наема специалисти за събиране на данни и в Калифорния, Тексас и Флорида, докато разширява услугата си за роботизирани таксита, стартирала през юни в Остин, Тексас, в ограничен достъп. Главният изпълнителен директор Илон Мъск заяви в "Екс" (X), че услугата там ще бъде достъпна за всички през септември. През юли компанията стартира и приложение за споделено пътуване в района на Мексиканския залив, но с шофьор, тъй като все още няма лиценз за автономно управление.

Мъск прогнозира, че до края на годината "Тесла" ще предлага автономни услуги за превоз на пътници, покриващи половината от населението на САЩ. В същото време компанията не е подала заявления за тестове или експлоатация на роботизирани таксита в Калифорния и Невада, но е внесла документи за подобна дейност в района на Финикс, Аризона.