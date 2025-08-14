Швейцарски презастраховател създава екип за проследяване на ефекта от мита на Тръмп

"Суис Ре" (Swiss Re AG) формира работна група, която ще следи как въведените от Съединените щати мита срещу Швейцария и други държави влияят на дейността на базираната в Цюрих презастрахователна компания. Главният изпълнителен директор Андреас Бергер заяви в интервю за Блумбърг, че не очаква митата да окажат пряко въздействие върху презастрахователния сектор, но новият екип ще анализира възможните косвени ефекти.

"Например, дали разходите за щети ще нараснат, защото ремонтите ще станат по-скъпи – това следим много внимателно", отбеляза Бергер, допълвайки, че компанията прилага "стратегическо търпение", пише БТА.

По-рано в четвъртък "Суис Ре" отчете ръст на печалбата през първото полугодие, въпреки спад на приходите от застраховки спрямо година по-рано. Нетната печалба за периода до 30 юни е нараснала с 24 процента до 2,61 млрд. долара при 2,1 млрд. долара година по-рано. Ръстът се дължи на по-високите маржове при застраховането на имущество и на подобрените инвестиционни резултати, съобщи ДПА.

Приходите от групово застраховане са намалели с 6 процента до 20,95 млрд. долара от 22,21 млрд. долара, но резултатът от застрахователните услуги се е увеличил с 5 на сто до 3 млрд. долара. Само през второто тримесечие печалбата на компанията е достигнала 1,3 млрд. долара.

"Първото полугодие беше силно и запазваме целите си за цялата година", подчерта Бергер. Той посочи, че на фона на геополитическата и макроикономическата несигурност, както и навлизането в пика на сезона на бурите "Суис Ре" остава бдителна и продължава да се фокусира върху дисциплинирания бизнес и оптимизацията на разходите, за да постигне стабилни резултати.