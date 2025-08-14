ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Балъков алармира за интернет измами с неговото име

BMW планира конкурент на Mercedes G-класа

Георги Луканов

Новото BMW X5. Снимка: BMW

Източници от BMW разкриват пред сайта autonews, че компанията планира да атакува сегмента, доминиран от Mercedes G-класа. Новият офроуд модел ще влезе в производство през втората половина на 2029 г. 

Автомобилът е планиран за производство в завода на BMW в Спартанбърг, Южна Каролина, дом на X3, X4, X5, X6, X7 и XM. Очаква се производството на спортния XM ще приключи през 2028 г. и този модел няма да има наследник.

  Очаква се офроудърът с вътрешно заводското име G74 да бъде базиран на платформата на X5 от следващо поколение, а не на по-големия X7. Изборът би трябвало да помогне за подобряване на офроуд възможностите му. Тъй като електрическият Mercedes G-Class няма голям успех, най-вероятно BMW да се придържа към двигатели с вътрешно горене.

Новият модел ще има по-груб външен вид, подсилено окачване и по-специализиран офроуд софтуер, който ще му позволи да се справя с трудни терени с лекота.

Новото BMW X5. Снимка: BMW
