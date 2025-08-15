ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рекорд: електрическият Polestar 3 измина 935 км с едно зареждане (видео)

Георги Луканов

[email protected]

Polestar 3 надмина очакванията, като постави световния рекорд на Гинес за най-дълъг пробег на електрически SUV с едно зареждане - 935,44 километра (581,3 мили).

Тази версия с един електромотор с мощност 295 к.с. и батерия от 107 квтч не само постигна пробега си по WLTP, но и го надмина.

Polestar 3 е достигнал сертифицираната си по WLTP автономност от 706 километра с оставащи 20% заряд на батерията, а след това са изминати още 12,8 километра.

Измерването е продължило 22 часа и 57 минути, като бордовият компютър на Polestar 3 е отчел консумация на ток от 12,1 kWh на 100 километра.

 

