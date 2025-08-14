ЕС е получил от САЩ предложения за съвместно изявление за търговията и митата

Европейската комисия е получила писмени предложения от администрацията на САЩ за финализиране на съвместно изявление относно търговията и митата. Това заяви днес говорител на Еврокомисията в отговор на въпрос на репортери, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Радваме се да потвърдим, че получихме текст от САЩ с техните предложения за приближаване до окончателното финализиране на документа", каза говорителят.

След среща между президента Доналд Тръмп и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в Търнбъри, Шотландия, в края на юли ЕС и САЩ сключиха рамково търговско споразумение, но досега е въведено само базовото мито от 15 на сто за европейски стоки. ЕС все още чака Белият дом да издаде изпълнителни заповеди, които да обхванат изключенията, като например за автомобилната индустрия.