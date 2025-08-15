ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папата ще се срещне с група за правата на ЛГБТ общ...

Малките коли са поскъпнали двойно за последните 12 години!

Георги Луканов

1328
Fiat Grande Panda е готов за подвизи.

Сегментът на малките автомобили става все по-скъп. В последния си пазарен анализ ADAC (Германският автомобилен клуб) установи, че от 2013 г. насам потребителите са трябвало да плащат с над 80 процента повече, за да закупят уж малък и достъпен автомобил от B-сегмента. Днес средната цена за автомобил от този градски клас е над 25 000 евро. През същия период предлагането на малки возила също е намаляло с над 20 процента.

Екстремните увеличения на разходите започнаха с пандемията от коронавирус и производителите ги отдадоха и на недостиг на части и нарушени вериги за доставки. Това вече е минало, но въпреки това цените остават на високо ниво. Всеки, който иска да си купи малък автомобил с двигател с вътрешно горене, трябва да плати средно със 76% повече, отколкото през 2019 г. В същото време предлагането е намаляло с над 40%. През същия период електрическите малки автомобили са станали с над 20% по-скъпи. От гледна точка на автомобилната асоциация е положително, че предлагането на по-малки електрически автомобили се е утроило през последните шест години.

