Биатлонистките разпускат в алпийско езеро

Реплика на Батмобила се продава на търг

Георги Луканов

Това копие на Батмобила се продава на търг. Снимка: Catawiki

Реплика на Батмобила от телевизионния сериал от 60-те години на миналия век се предлага на търг в Catawiki - онлайн пазар за специални предмети. Според продавача, колата е абсолютно копие и е било използвано лично от актьора Адам Уест на публични промоционални събития. 

Возило е базирано на Lincoln Continental от 1973 г., а 7,5-литровият V8 двигател произвежда 208 к.с. и е съчетан с тристепенна автоматична скоростна кутия.

Европейското копие е било изложено в Лондонския автомобилен музей. Сега е частна собственост близо до Флоренция. Колата, оценена на 80 000 евро, е управляема и е била наскоро обслужвана, но показва признаци на износване. Интериорът, с кожените си седалки, е в добро състояние, според продавача.

Батмобилът се предлага с британски регистрационни документи. Търгът приключва на 24 август.

