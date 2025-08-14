Tesla представи Model 3+ с голям пробег в Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Tesla представи за китайския пазар Model 3+ с дълъг пробег. Според китайския цикъл CLTC, Model 3+ Long Range със задно задвижване може да измине до 830 километра с едно зареждане.

Тайната на увеличения пробег е новата батерия. Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай потвърди пробег от 800 и 830 километра, в зависимост от конфигурацията. Това е постигнато благодарение на инсталирането на NMC батерия от LG Energy Solution с капацитет 78,4 киловатчаса. Това е значително повече от стандартния Model 3 със задно задвижване.

Ускорението от място до 100 км/ч отнема само 5,2 секунди, което е с 1 секунда по-бързо от базовия модел. Това се дължи на електрическия мотор с мощност 302 конски сили на задната ос. Мощността му е увеличена с 31 киловата в сравнение със стандартната версия.

По отношение на размерите, новият модел е идентичен с обикновения Model 3: дължина - 4720 мм, широчина - 1848, височина - 1442, междуосие - 2 875 мм.