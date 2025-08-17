2 млрд. лв. харчи тази година родният бизнес за IT решения - със 7% повече от 2024 г.

2 милиарда лева ще похарчи бизнесът у нас за IT решения и дигитализация до края на 2025 г., или с около 7% повече от миналата година. Това показват данни от ново проучване, поръчано от Германо-българската индустриално-търговска камара.

Въпреки че има развитие, то не е на бързи обороти, защото повечето родни фирми внедряват по-базови системи, които носят бърза възвръщаемост, заключава изследването.

Анализът показва, че българските компании си дават оценка 6,82 от максимални 10 за дигитална зрялост.

Почти една трета от всички инвестиции в IT решения идват от финансовия и застраховтелния сектор, както и от производството. При финансите шампиони по внедряване са фирмите за бързи кредити. В индустрията пък най-активни са компаниите за петролни продукти и за добив и доставка на въглища. На трето място по харчове за IT решения е държавната администрация.

За сравнение, в Европа пазарът на системна интеграция, който е и ключов двигател на дигиталната трансформация, е стигнал почти 130 милиарда долара през 2024 г. През 2025 г. се очаква да мине 145 милиарда. Прогнозите за 8 години напред предвиждат цели 373 милиарда долара, или среден годишен ръст 12,44%.

Проучването показва още, че българските фирми залагат най-вече на технологии, които носят директна и бърза възвръщаемост. 18% ги внедряват, за да повишат оперативната ефективност като основен мотив. 16% от инвестициите отиват за конкурентно предимство, а 14% - за по-висока производителност на служителите.

Този подход често оставя на заден план големите стратегически цели при дигитализацията. Например в България технологии като “цифрови близнаци”, периферни изчисления и блокчейн остават почти непознати - едва 2 до 7% от компаниите ги използват. Българският бизнес предпочита по-познати решения. Най-популярни са платформите за анализ на данни, следвани от изкуствения интелект, автоматизацията и роботиката.

Почти 60% от малките и средните предприятия в ЕС признават, че нямат финансов ресурс за внедряване на модерни цифрови технологии. Данните на Евростат показват, че високата цена е една от основните спирачки пред бързото развитие на системната интеграция.