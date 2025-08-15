Дупчат спешно в Плевен за вода, строят язовир, но чешмите спират и в Сливен, и в Нова Загора

Вода в седмия по големина български град има само сутрин и вечер за по 2 часа

Идната седмица задействат процедурата по изграждане на язовир “Черни Осъм”

В Плевен със спешни сондажи ще търсят вода, защото положението е бедствено.

Спасителната операция, за която се договориха на спешна среща регионалният министър Иван Иванов с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, започва през идните седмици. На разговора присъстваха и Донка Михайлова, кмет на Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините (НСОРБ) .

От идния месец спешно ще подменят и водопроводите в Плевен - единствения голям град в България, който няма свой собствен язовир.

Наскоро в регионалното министерство са били предадени проекти за тези ремонти и те ще бъдат преразгледани, за да започнат в средата на септември, обеща министър Иванов.

“Уточнихме се с “ВиК- Плевен”, и с общинската администрация да идентифицират най-критичните обекти, които да започнат физически да се подменят, за да спрат тези загуби. Плевен е седмият по големина град в България, но няма свой язовир за питейни нужди, разчита на водоеми от съседни области.

Подмяната на ВиК мрежата не става от днес за утре

Нуждаем се от необходимата документация, от проекти. Ако някой от вас намери начин да завали дъжд и да се увеличи дебитът в реката, може би ще се подобри. Такава е ситуацията в цяла Северна България. Това е най-бързият вариант, който може да се случи още през есента”, обясни министърът. Иван Иванов бе категоричен, че имало политическа воля проблемът да бъде решен и напомни, че 4 години на служебни правителства са довели до критичната ситуация с безводието.

Хората в Плевен протестират, защото авариите, и то на магистрални водопроводи, вече са всекидневние.

Кметът на Плевен Валентин Христов потвърди, че ситуацията е критична. Каквото и да покажат сондажите обаче, те трябва да се изследват за питейна годност.

“Има вода сутрин и следобед за около два часа. По принцип Плевен се нуждае от цялостен ВиК воден цикъл, което не е правено. Ние сега ще започнем. Това няма да стане веднага, няма да стане и за месец, вероятно година-две ще отнеме цялостната подмяна. Набелязали сме кварталите в града, където има най-голяма водозагуба, и точно от тях започна подмяната на водопреносната мрежа”, каза кметът.

Дългосрочното решение според министъра на регионалното развитие е изграждането на язовир “Черни Осъм”. Следващата седмица ще бъде задействана процедурата за подробния устройствен план на това необходимо съоръжение.

Междувременно се оказва, че в същото положение ще изпаднат много скоро общините Сливен и Нова Загора. Сливен е много близо до обявяване на воден режим. Засега там и в Нова Загора е забранено ползването на вода от ВиК мрежата за поливане. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Сливенската община

Твърдица още на 9 юли е забранила да се използва питейната вода за поливане

и промишлени нужди, а със същите забрани я последваха и общините Сливен и Нова Загора.

Тези забрани се обясняват с влошената хидроложка обстановка и значително намаления дебит на водоизточниците, както и с необходимостта да се гарантира вода за битови нужди. За спазването на заповедта за забраните са натоварени да следят кметовете и кметските наместници.

В същото време ВиК- Сливен, остава сред водните оператори, които отчитат най-високи загуби вода по своите тръби.

Особено тревожна е картината с безводието в Нова Загора, най-вече в селата около града. Водните ресурси там намаляват, а мрежата е силно амортизирана, което затруднява нормалното водоснабдяване на населените места.

Най-големият проблем е остарелият магистрален водопровод от помпена станция Червенаково, който захранва 12 села в южната част на общината. В тях живеят около 4000 души.

“Почти няма седмица без авария по този водопровод”, каза кметът на Нова Загора Галина Захариева. Само през август по-големите аварии по него са вече три. От общината се оплакват, че когато ремонтите продължават повече от 24 часа, ВиК дружеството в Сливен не осигурява водоноски за хората. Язовир “Жребчево”, от който се снабдява с питейна вода Стара Загора и отчасти Сливен, е с толкова намалял обем, че старата църква, която е била потопена при построяването му навремето, се показа цяла от пресъхналото дъно. СНИМКА: “24 ЧАСА”

По-лошото е, че въпреки поети ангажименти от това дружество за изготвяне на проект за реконструкция, към момента в общината нямат яснота дали такъв е внесен или финансиран.

Една от пречките пред този водопровод е, че трасето му преминава през разрастващия се ромски квартал “Шести” в общинския център. През 2022 г. дори са обсъждали възможността да бъде изграден байпас, който да заобиколи зоната, но до реални дейности така и не се стигнало.

Самата община Нова Загора е предприела предпроектни проучвания

и е подала искания към държавната инвестиционна програма за проектиране и изграждане на нови водопроводи и ремонти, като основен акцент са селата Стоил войвода, Асеновец, Кортен, Радево, Еленово, Езеро и Любенова махала. Предстои и ремонт на водопроводната мрежа на улица “Раковски” в Нова Загора.

В момента режим на водата по системата 12 часа има, 12 часа няма е обявен в новозагорските села Новоселец и Пет могили, които обаче се захранват от ВиК в Стара Загора.

Междувременно своя проверка за безводието в цялата страна цапочна и Комисията за енергийно и водно регулиране. Тя ще проверява дали ВиК операторите изпълняват критериите за намаляване на водните загуби.



Донка Михайлова, кмет на Троян: Всяко ВиК да влезе във водна асоциация? Няма да стане

Казах на регионалния министър, че няма да стане това всички общински ВиК да се присъединят към местната водна асоциация и ще поведем шести рунд на тази борба. Това каза след срещата кметицата на Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините Донка Михайлова. Донка Михайлова

Тя описа конфликтните точки между държавата и общините, които петте публикувани досега законопроекта за ВиК не са елиминирали. Това е най-вече изискването всички общински ВиК дружества да влязат в състава на водната асоциация, която е създадена за дадената област. Мотивът на регионалното министерство, което е автор на проекта, е, че само окрупняването по този начин на ВиК операторите дава възможност да се усвояват средства по европейски програми за подобряване на водоснабдяването.

“Според аргументите на държавата планът за възстановяване и устойчивост трябва да бъде запазен и страната ни да получи финансиране за ВиК мрежите по него. Нашите аргументи са, че това може да се случи и по разумен начин”, каза Михайлова.

Според нея в плана никъде не пише, че водните асоциации трябва да се изградят, като съвпадат напълно териториално с административните области.

“Никъде не е записано, че общинските дружества трябва да бъдат унищожени и да се получи нова национализация – на ВиК сектора”, подчерта Михайлова.

Според нея това е текст, който противоречи на конституцията, според която трите вида собственост: държавна, общинска и частна, са равнопоставени.

Съображенията на Донка Михайлова са, че примерно ВиК дружеството на Троян работи много добре. Над 85-90% от водните съоръжения са подменени, има повече от 20% по-ниски водни загуби от съседни общини и съответно – по-ниска цена на водата. “След консолидацията тези ефекти биха били загубени”, посочи тя.

“Проблемът е принципен – трябва да запазим добре работещите дружества, независимо дали са общински или държавни, и да търсим решения за тези, които не работят добре”, обобщи Михайлова.

