700 км релси в бяло, свалят температурите им (Обзор)

Мерят колко са нагрети на всеки час и през 40-50 км разстояние

При над 54 градуса ограничават скоростта

на движение

700 километра релси боядиса в бяло Националната компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Жп линиите са обработени с вар, поясняват от оператора на инфраструктурата.

Боядисването на жп линиите сваля температурата на релсите с

между 2° и 4°C

През най-нажежените летни дни това оказва положително въздействие върху стабилността и безопасността на железопътната инфраструктура, поясняват от компанията.

Оттам изброяват и кои жп линии са боядисани с вар.

Обработени са главните и приемно-отправните коловози в гарите София-север, Захарна фабрика, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица, Димитровград, Карнобат и Свиленград.

Големият проблем да се пътува с влак през горещото лято са

ограниченията на и без това ниските скорости

в българските железници.

За по-голяма безопасност се въвеждат ограничения в скоростта на влаковете в определени отсечки и при достигане на температура на релсите над 54°C.

Високите температури създават риск от загуба на устойчивост на релсовия път. Получава се измятане, което може да доведе до прекъсване на движението. С тази превантивна мярка НКЖИ осигурява по-безопасно движение на влаковете в най-горещите дни от годината

Компанията извършва измервания на температурата на релсите на всеки час през 40–50 км по цялата мрежа. При необходимост се въвежда намаление на скоростта. Приема се, че максималната температура на релсите е с 20°C по-висока от максималната температура на въздуха.

При изграждането на всички нови отсечки железопътният инфраструктурен оператор използва материали, които повишават устойчивостта на релсовия път, като самото проектиране е съобразено е климатичните зони и геометрията на трасето, поясняват оттам.