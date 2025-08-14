ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор заспа зад волана и помля 4 коли във Варна

Времето София 29° / 28°
Европейските борси приключиха с растеж

Европейските борси отчитат ръст Снимка: Пиксабей

Европейските фондови пазари закриха днешните сесии с растеж на индексите. Настроенията на инвеститорите станаха по-позитивни на фона на предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, на която ще обсъдят прекратяването на конфликта в Украйна, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX отчете ръст от 191,91 пункта или 0,79 на сто до 24 377,5 пункта.

Парижкият CAC 40 добави 65,37 пункта към стойността си, което отговаря на увеличение от 0,84 на сто до 7870,34 пункта.

Лондонският FTSE 100 се повиши по-скромно - с 12,01 пункта или 0,13 на сто до 9177,24 пункта.

Общият европейски индекс STOXX 600, който обхваща широк кръг от компании от целия континент, завърши нагоре с 0,55 на сто, достигайки ниво 553,87 пункта.

