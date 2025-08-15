ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над тон алкохол и 1000 кг тютюн задържаха митничес...

Еврото остава стабилно преди срещата Путин-Тръмп

Обменният курс на еврото остана почти без промяна в петък, като пазарите очакват срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Аляска, както и поредица от икономически данни от САЩ, предават германски финансови издания.

Сутринта единната валута се търгуваше на ниво 1,1665 долара, леко над равнището от предходната вечер. Разговорите между Тръмп и Путин са насрочени за 22:30 ч. българско време и ще се фокусират върху войната в Украйна. Според анализатора Стивън Инес от "Ес Пи Ай Асет Мениджмънт" (SPI Asset Management) дори една случайна забележка по време на срещата може да предизвика значителни колебания на фондовите пазари.

Преди това вниманието на инвеститорите ще бъде насочено към американските икономически данни, които ще бъдат публикувани следобед. На дневен ред са цените на вноса, продажбите на дребно, индустриалното производство и потребителските нагласи от анкетата на университета в Мичиган, предава БТА.

