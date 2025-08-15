Данко Савов: Lidl е една от малкото компании, които развиват местните производители

От малък цех за хляб в Добрич до износ на 5 континента

„Савимекс“ ООД започва като търговска фирма в трудната 1991 г. Днес е един от водещите български производители на снаксове, макаронени изделия и хлебчета за хотдог и бургери. Разполага с модерни производствени мощности в сърцето на Златна Добруджа и е един от големите работодатели в Североизточна България, осигурявайки заетост и широки възможности за професионално развитие на над 300 души. Приходите на компанията за миналата година са близо 45 млн. лв., като почти цялата печалба на дружеството се реинвестират в развитие на производството.

Партньорството с „Лидл България“ започва през 2019 г. и в момента за веригата се доставят 9 артикула - 7 собствена марка на Lidl – макарони и снаксове, и 2 вида солети "Златна Добруджа".

По повод 15-та годишнина на Lidl в България разговаряме с г-н Данко Савов, управител на „Савимекс“ ООД, за успешното бизнес сътрудничество с Lidl, основано на коректност, прецизност и висока корпоративна култура. Посреща ни не в офиса, а във фабриката, където минава почти целият му ден. Там разпределя задачите, там се среща с чуждестранните партньори. Следи изкъсо целия производствен процес, знае името на всеки служител. Знае всичко за всяка машина, за тестото, за крекерите и претцелите. И макар че процесът е почти напълно автоматизиран, той вярва най-вече на своите очи по отношение на организацията, контрола и спазването на правилата.

„Савимекс“ООД подкрепя финансово и доброволчески кампания “Аз вярвам и помагам’, насочена към даряване на болнично оборудване, детски линейки и мобилни пунктове за кръводаряване, казва управителят на фирмата Данко Савов. От продажбите на избрани предпочитани продукти от асортимента на дружеството като „Детски солети“ и различни видове хляб се отделят регулярно по 3 стотинки за кампанията и вече са дарени над 130 000 лв.

- Г-н Савов, каква беше първоначалната визия за компанията и как тя еволюира през годините?

- Фирмата е основана от баща ми – Ивелин Савов. В тези трудни години на преход пазарът бе изключително беден. Нямаше почти никакви вносни стоки, затова той реши да рискува и да започне с търговска дейност. След няколко години направи първите стъпки в производството. Нае малко помещение в един от кварталите на Добрич и започна производство на т. нар. ръчен хляб, който беше нещо ново – мек, лек, вкусен, различен. Стигна се до дневна реализация, възлизаща на 100 каси хляб, което е голям успех, когато започваш от нулата. Конкуренцията от страна на големите хлебозаводи обаче беше голяма и той реши да купи неработещо сладкарско подразделение, част от бившия хлебозавод. Инсталирана беше първата голяма поточна линия и започна да се прави традиционен заводски хляб. И така в продължение на почти 30 години хлебопроизводството беше основният стожер на нашия бизнес.

- Защо спряхте да правите хляб? Хората обичат да казват, че никой не е по-голям от хляба.

- Хлябът е труден за производство – трябва да се прави всеки ден в годината. Доставките се извършват ежедневно, без изключения, няма делник, няма празник. Правят се не до някой склад или дистрибутор, а до всеки отделен магазин. Така всеки ден трябваше да бъдат зареждани 2000 магазина в цяла България. Може да си представите какво означава това – камиони, микробуси, хора, време. Така се получаваше продукт, който е натоварен с много големи разходи и има малка печалба, която не ти позволява да инвестираш и да се развиваш. Освен това стигаш до един таван в бизнеса, без големи хоризонти за увеличаване на пазара и рентабилността. Конкуренцията стана също изключително голяма. Промениха се и времената. Вдигнаха се изискванията към оборудването, работната среда, към социалните придобивки и беше ясно, че, за да се развиваш и да се грижиш за хората си, трябва да имаш добра печалба. А при нас новите продукти, които вече бяхме започнали да произвеждаме, бяха печеливши, за разлика от хлебопроизводството. Затова през 2022 г. финално спряхме производството на хляб, уверени в успеха на тази трансформация.

- Такава глобална промяна крие рискове. Как се осмелихте?

- Решението беше много трудно, бих казал болезнено. Някои казваха – това е стъпка в правилната посока за развитието на фирма. Но не беше лесно да бъдем разбрани от всички, а даваме работа на над 300 човека и за нас е важно с какво име се ползваме. Затова внимателно претеглихме плюсовете и минусите, обмислихме рисковете. Беше тежко решение, но закономерно и релевантно на съвременните изисквания на пазара, което ни даваше увереност да предприемем генералната промяна и бизнес трансформация. Решихме, че ще се фокусираме върху продукти с дълъг срок на годност, които не изискват специален режим на съхранение и транспорт, за да може да навлезем на експортните пазари. Решихме също да подобрим капацитета и качеството, както и да прецизираме портфолиото си. Така целият ни потенциал и усилия, както и инвестициите бяха насочени към производството на солети, крекери, претцели, соленки, макаронените изделия и хлебчета за бургер и хотдог. Променихме също логистиката и начините на работа с клиентите. За нас беше също важно хората, които работят в „Савимекс“, да са доволни и да се гордеят, че са част от модерно и развиващо се предприятие, което им дава сигурност за утрешния ден.

- Как се отрази на бизнеса ви партньорството с „Лидл България“?

- Още от влизането на Lidl на българския пазар, имахме голямо желание да работим с тях. Но първоначално те внасяха от чужбина продукти от нашия асортимент или вече си имаха други български доставчици. Костваше ни 2 години труд, докато ни приемат като партньор, и през 2019 г. стартирахме първите доставки със солетите „Златна Добруджа“, а от 2020 г. направихме пробив с макаронените изделия и сега предлагаме 9 артикула – паста, солети и претцели.

„Савимекс“ изнася крекери, солети и претцели за партньори от Германия, Англия, Италия, Дания, Южна Корея и още над 25 държави от целият свят. Добър партньор са и на големи авиолинии като „Луфтханза“ Холандските авиолинии, „Райан еър“ и др. Капацитетът на линията за крекери е 1 тон готова продукция на час. Солетите и претцелите преминават за около 5 мин. в тунелна пещ с дължина 60 м, защото целта е да има достатъчно време за хубавото им изпичане.

- Казвате, че ви е коствало много усилия. Какво имате пред вид?

- Две години бяхме в непрекъснат контакт, защото техните изисквания към качеството и безопасността на стоките са много високи и да спечелим доверието им, изискваше време. Когато започвахме нов продукт, непрекъснато ги информирахме докъде сме стигнали, как подобряваме качеството. Важно беше да ги убедим, че можем да изпълняваме договорените доставки и че могат да разчитат на нас. Да видят, че не стоим на едно място и постоянно се развиваме. Те наистина много държат на стриктното спазване на правилата. Всяка година изпращат техни одити, постоянно правят анализи на качеството на продукцията. Но това, че „ни държат изкъсо“, ни помага да не се отпускаме. Да сме стриктни и да следим за всеки детайл в работата. Това от една страна е трудно, защото трябва да се инвестират много средства в оборудване, технологии и стандарти за качество и безопасност. Но който се нагърби да го прави, успява в бизнеса, защото получава голямо конкурентно предимство пред другите доставчици. Има фирми, които не разсъждават по този начин и с течение на годините тръгват надолу, защото губят клиентите си. Когато летвата вече е вдигната от компании като Lidl, ти нямаш друга възможност освен да се развиваш. Иначе изпадаш от пазара.

- Как това партньорство ви помогна да разширите износа си?

- Lidl е една от малкото компании, ако не единствената, чиято политика е да развиват местните производители и да им дават достъп до други пазари. В момента чрез „Лидл България“ изнасяме солети под тяхна марка в Сърбия, има интерес за нови артикули за техните магазини в Хърватия, изнасяли сме макаронени изделия за Полша. Непрекъснато се откриват нови възможности. Всичко това е важно за нас като бизнес. Но то е важно и за икономиката на цялата страна, защото тя има нужда от силни производители с добри позиции на международния пазар. Това дава стабилност.

Макаронените изделия се правят само с две съставки – качествено грисово брашно и вода, без оцветители, подобрители и други добавки. И когато брашното е качествено, цветът им е като чисто злато, а иначе са бледи и се разваряват при варене

- Един от вашите топ продукти, който е на рафтовете на търговската верига, са солетите „Златна Добруджа“. Каква е неговата история?

- Това е един от първите ни продукти. Оригиналната рецепта за солетите идва от Германия. Тя обаче е с по-високо съдържание на сол. Технологията също е малко по-различна. Ние трябваше да се съобразим с традиционния вкус, затова направихме нещо средно между старата рецепта от времето на социализма и немската, като намалихме солта, а солетите минават през лек разтвор от сода бикарбонат. Така се получи вкус, който се харесва на всички.

- Накъде оттук нататък? Какви са бъдещите ви планове?

- Предстои да пуснем още една линия за солен снакс, тъй като търсенето на експортните пазари е голямо. Тази година ще бъде инсталирана и нова американска линия за претцели с вкусове като сирене, карамел и др. Това са напълно нови продукти за европейския пазар. Ще се опитаме да адаптираме рецептите към европейския вкус, защото не всичко американско се приема. Но за нас американската снакс индустрия е водеща в този сегмент. Те са лидер в пазара на снаксове и затова ние внимателно следим и прилагаме всички новости. Това са значителни инвестиции, защото всяка линия се прави според производственото помещение и нуждите.

- Какъв е размерът на инвестиции в машини и оборудване за новите производства?

- Трудно е да кажа точно число. Трябва да са 30 млн. лв. и нагоре. Само през тази година например са предвидени инвестиции над 10 млн. лв. Средствата за въвеждането на нови стандарти са също значителни. Имаме основният IFS-стандарт за храни, на който се прави одит всяка години. От миналата година сме въвели стандарта за социална отговорност – AMFORI, което е изискване на всичките ни международни клиенти. Процесът на сертифицирането по него е много труден, защото трябва да отговаряме на много изисквания – спазване на трудовото законодателство, трудова безопасност, пожарна безопасност, как комуникираме с персонала, какви са социалните придобивки и т.н. Но когато имаш този сертификат, означава, че отговаряш на всички изисквания в социалната сфера. А това отваря врати за нови партньорства. Сега ще се сертифицираме по най-високите стандарти в областта на околната среда, като целта е да намалим нашия въглероден отпечатък. Сложно е, но за да работим с компании от мащаба на Lidl, това трябва да бъде направено.

- Тази година „Лидл България“ празнува своя 15-и рожден ден. Имате ли свой незабравим момент от партньорството с тях?

- Това, което за нас е най-важно, е отношението. Още в първоначалните контакти почувствахме, че са готови да ни подкрепят. Отнасяха се с уважение към нас, въпреки че сме много по-малки. Това няма как да бъде забравено. Нищо, че става дума за бизнес. Нещата винаги в този свят минават през сърцето. И тогава, когато си получил добро отношение и помощ, остава чувството на благодарност.