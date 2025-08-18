Соларната компания АmonRa Energy откри първия си шоурум в София и обяви навлизането си в нови бизнес сегменти.

За първи път компанията отвори широко вратите на складовите си помещения, където се съхраняват над 1500 различни соларни продукти. Експертите от АmonRa направиха демонстрации на специално изградена на открито площадка с фотоволтаични системи, показвайки как еднолицеви и двулицеви слънчеви панели се монтират на плоски и наклонени покриви - битумен, керемиден, метален и трапецовиден. Демо площадката включва панели с различни изложения - изток-запад и юг, като беше демонстрирано какви конструкции за закрепването им са необходими. Конструкциите са българско производство и се изработват в сертифицирано предприятие в Драгоман по дизайн на АmonRa. Предприятието има сертификат по БДС ЕN ISO за управление на качеството.

АmonRa Energy обяви четири нови инициативи:

Термопомпи и климатици - компанията вече внася това оборудване, като първите доставки са реализирани преди два дни.

- компанията вече внася това оборудване, като първите доставки са реализирани преди два дни. Гумени уплътнения - предприятието в Драгоман произвежда вече и уплътнения за соларни панели, които предпазват от протичане на сняг и дъжд. Те отчитат голям пазарен интерес.

- предприятието в Драгоман произвежда вече и уплътнения за соларни панели, които предпазват от протичане на сняг и дъжд. Те отчитат голям пазарен интерес. Безплатни визуализации - от есента компанията ще предлага изработени със софтуер визуализации за покривни соларни системи, които ще помагат при избора на подходящи панели според вида и изложението на покрива.

- от есента компанията ще предлага изработени със софтуер визуализации за покривни соларни системи, които ще помагат при избора на подходящи панели според вида и изложението на покрива. "Училище за солари" - образователна програма за обучение на инсталатори и проектанти за правилен монтаж на соларни панели, инвертори и батерии. Първото издание ще се проведе на 4-6 септември във Варна.

АmonRa Energy АД е единствената фотоволтаична компания на Българската фондова борса и е сред 100-те с най-голяма пазарна капитализация. Има търговски представителства в България, Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция. Предлага продукти от световни BloombergNEF Tier 1 производители за всички сегменти - от фотоволтаични системи за собствено потребление до централи за продажба на енергия.