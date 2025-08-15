Няма да има значение дали на етикета първо ще е изписана сумата в евро, или в лева

Между 1 и 31 януари 2026 г. потребителите ще могат да плащат в евро, в лева или смесено

По време на двойното обозначаване на цените няма да има значение дали търговците ще изписват на етикета първо сумата в евро, или в лева.

В момента в Закона за еврото няма изискване коя от двете валути ще бъде написана първо. Затова бизнесът настоява в насоките за прилагане на двойното обозначение на цените изрично да се запише, че имат това право, за да не бъдат глобявани.

Другата седмица ще бъдат публикувани тези изменения в насоките към бизнеса. Те ще могат да се намерят на сайта evroto.bg.

Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов след заседание на Работната група "Нефинансов сектор" към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. В него са участвали представители на бизнеса, експерти от браншови и от неправителствени организации.

Остава изискването двете валути да бъдат изписани с еднакъв шрифт и размер. Изключение ще може да се прави за стотинките - те могат да бъдат изписани с по-малък шрифт, но това трябва да е и при цената в лева, и в евро.

В новите насоки ще бъдат публикувани 10 примерни образци за етикети при двойното обозначаване на цените за физическите магазини, както и за онлайн магазините, за нефтените продукти и природен газ.

Ще се запишат изрично и вариантите за връщането на ресто при покупките в брой в периода на двойно обращение - от 1 януари 2026 г. до 31 януари 2026 г. Потребителят ще може да плати в евро или в лева, както и смесено, ако търговецът е съгласен, но рестото може да бъде само в евро или само в лева, ако няма достатъчно евро в касата. Това важи и за връщането на платена сума при рекламация.

Тези насоки не са задължителни, а са само за ориентация на бизнеса, поясни министър Дилов. Първоначално регулаторите няма да налагат санкции за нарушения по Закона за еврото - до 8 октомври само ще се дават писмени предписания за двойното обозначаване на цените в търговските обекти и на касовите бележки.