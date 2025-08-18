Въздействието на компанията върху веригата на доставки е 6,2 млрд. лева за 10 години, показва изследване на Института за пазарна икономика.

В сърцето на Средногорието, Панагюрище е град с богата история и жив дух, който през последните десетилетия се развива с темпове, каквито рядко се срещат в общини от този мащаб. Зад този възход стои “Асарел-Медет” АД – компания, която не просто добива руда, а вдъхва нов живот на общността. Чрез стратегически инвестиции, създаване на работни места, подкрепа за културата, спорта, образованието и социалните каузи “Асарел-Медет” се превръща в катализатор на икономическото и социалното развитие на Панагюрище. Днес връзката между града и компанията е пример как устойчивият бизнес може да гради бъдеще – за хората, за региона и за България. “Асарел-Медет” е повече от водещ минен производител – компанията е двигател на местната икономика. “60 години заедно” – под това мото екипът отбелязва на 30 август своя фирмен юбилей, за да отдаде почит на традициите, да погледне към сбъднатите мечти и да начертае нови планове за бъдещето.

Анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) сочи, че пълното въздействие от дейността на групата “Асарел” върху вътрешното търсене в националната икономика за 10-годишен период (2014-2023) е в размер на 6,2 млрд. лева. Оценката включва както преките въздействия от дейността, така и вторичните ефекти по веригата на стойността в страната. Групата “Асарел” е един от най-големите данъкоплатци в България. Общият ? данъчен принос в последното десетилетие достига 440 млн. лв., в т.ч. над 71 млн. лв. през 2023 г., платени под формата на корпоративен данък, концесионни възнаграждения, осигурителни вноски и данък върху доходите на наетите, както и местни данъци и такси.

Високият данъчен принос е факт още преди през тази година да се повиши размерът на публичните задължения, които “Асарел-Медет” трябва да заплаща към държавния бюджет. Решение, чиито ефекти върху инвестиционния темп и бизнес климата ще се оценяват от догодина.

Регионалният ефект от дейността на групата “Асарел” също е значителен, става ясно от анализа на ИПИ. Директно са наети над 2000 души, което означава всеки четвърти от всички работещи в община Панагюрище или 29,4% от всички наети в частния сектор.

Компанията категорично е най-големият данъкоплатец в община Панагюрище. През 2024 г. концесионните вноски към местния бюджет достигат най-високата си точка и формират 38,5% от собствените приходи на община Панагюрище, а заедно с платените местни данъци и такси осигуряват над 43% от собствените постъпления.

Специфично за икономиката в Панагюрище е, че заедно с рудодобива устойчиво се развиват също туризмът, оптичната индустрия, производството на резервни части, пластмасови изделия, биоземеделието и преработката на етерично-маслени култури.

Благодарение на добре развитата икономика община Панагюрище е в топ 20 в страната по ниво на финансова автономия, което е резултат от жизнения профил на местната икономика и значителния принос на “Асарел-Медет” в нея. През 2024 г. собствените приходи на община Панагюрище достигат над 13,6 млн. лв., като това са близо 32% от общите постъпления в местния бюджет. Средно за всички 265 общини в страната делът на собствените приходи в местните бюджети е под 25%.

Значителната икономическа роля на групата “Асарел”, направените инвестиции в социалната сфера и големият принос към местните финанси водят до икономически подем в района на Панагюрище и по-добро качество на живот.

Трансформиращият ефект на местно ниво се проявява през инвестициите в здравеопазването, образованието, туризма, културата и спорта.

Развитието на здравеопазването е един от най-ярките примери за ефекта от инвестициите на групата “Асарел” в качеството на живот в Панагюрище, обобщават от Института за пазарна икономика. Инвестициите в МБАЛ “УниХоспитал” преобразяват редица здравни показатели в района през последните 10 години. Последните регионални изследвания показват, че община Панагюрище трайно е в топ 3 в страната по показателя, население на един лекар” (109 души на един лекар).

Инвестициите на групата “Асарел” в туристическа и спортна инфраструктура и в културата също имат ярък трансформиращ ефект. Интересът и туристическите пътувания към района бележат рекорд. Реализираните нощувки в община Панагюрище надхвърлят 50 хил. през последните години, което е два пъти над нивата отпреди 10 години. Посещенията на културните институции в Панагюрище също отбелязват солиден ръст.

Добавената стойност общо на предприятията в Панагюрище се увеличава с над 30% през последната отчетна година. Това е провокирано от добрите резултати на водещите компании в групата “Асарел” и на предприятията от преработващата промишленост, изтъкват икономистите от ИПИ. Това са причините, поради които община Панагюрище се нарежда и в топ 10 в страната по показателя “добавена стойност на човек от населението”.

Образование

“Асарел-Медет” играе важна роля в оформянето на образователния профил на община Панагюрище и развитието на професионалното образование. Още през 2014 г. компанията първа в страната инициира проект за учене чрез работа в партньорство с Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм.

Това е един от най-добрите примери за развитието на дуалното образование в страната. Над 80% от приема в професионално обучение в Панагюрище е в дуална форма (при едва 9% в страната). През 2025 г. се дипломира седмият випуск с дуална форма на обучение.

Положителната равносметка от сътрудничеството между “Асарел-Медет” и професионалната гимназия се потвърждава и от това, че вече 37 завършили ученици са в екипа на компанията и работят рамо до рамо с някогашните си наставници. Отзивите за тяхната подготовка и отношение към работата са доказателство, че дуалното обучение изпълнява своята мисия да подготвя млади, мотивирани и отговорни професионалисти. През тази година двама от младежите, завършили първия випуск, получиха отличие като най-добри в професията по случай Деня на миньора. Наградите са за инж. Нели Запрянова – реагентчик в обогатителната фабрика, и Атанас Пройчев от екипа на рудник “Асарел”.

Социална отговорност

Даренията от компанията към местните общности са над 14 млн. лв. за 10 години. За 2025 г. изпълнителният директор на “Асарел-Медет” инж. Николай Пелтеков и кметът на община Панагюрище Желязко Гагов подписаха дарителски договор за близо 4 млн. лева. Продължава подкрепата за редица устойчиви проекти като ежегодното гостуване на Панагюрското златно съкровище, международния фестивал на фойерверките, празници на кметствата и читалищата от населените места в общината, подпомагане на талантливи деца, финансиране на Асоциацията на спортните клубове и детско-юношеската школа на футболния клуб “Оборище”. По случай 60-годишнината на компанията и предстоящата догодина 150-годишнина от Априлското въстание “Асарел-Медет” инициира възстановяването на туристическата пътека до паметника в местността Оборище. Заложени са подобрения в спортната зала “Арена Асарел”, която беше открита на 20 август преди 10 г., и ремонт на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, с чието партньорство се реализира проектът за дуалното обучение.