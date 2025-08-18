С каквото и да се занимаваме, трябва да го правим със сърце и душа, с грижа и уважение към човека до нас, за да има постигнатото още по-голяма стойност и да е полезно за всички

Минният бизнес е един от основните сектори на всяка икономика. Осигурява прираст на икономиката първо като полезни изкопаеми и след това като работна ръка. За да използваме всяко удобство – дали ще е телефон, автомобил, хладилник или готварска печка, са необходими ресурси, които първо трябва да бъдат намерени. Силният хъс за справяне с предизвикателствата е важен компонент от формулата на успеха. Този хъс е силно осезаем в колектива на „Дънди Прешъс Металс” (ДПМ).

Защо е важно сондирането

За да бъдат открити полезните изкопаеми, трябва да се осъществят търсещи проучвателни дейности. Тясно свързано с това е сондирането. Работата на екипа за геологопроучвателни дейности в ДПМ е доста сериозна и отговорна – няма да е грешно, ако се каже, че от успеха им зависи и успехът на цялото дружество. През последните години основен фокус на геолозите са сондажните работи и обработването на сондажна ядка, което всъщност е най-достоверната, но и най-скъпата част от търсещите и проучвателни работи. Геоложкото проучване преминава през няколко етапа – картировка, запознаване с терена, опробване на скални разкрития. При потенциално добри резултати се преминава към геохимични опробвания на почви, към геофизични методи, които са много разнообразни. Различни фактори влияят върху избора къде да се сондира, а взаимодействието между различните екипи в предприятието – еколози, разрешителни и правни дейности, връзки с обществеността, здраве и безопасност – и работата с институции като общини, екоинспекция, агенция по горите, Министерство на културата и много други е ключова. Изискват се много и различни разрешителни.

След като е дефинирана сондажна цел, сондирането и по-конкретно проучвателното сондиране продължава с подготовка на сондажна площадка и поставяне на сондажна апаратура. Сондажният процес е под постоянен контрол, за да няма отклонения от зададената цел, която се намира в дълбочина. Сондажната машина е сложна апаратура с голям двигател и сондажен лост, който навлиза в земните недра и изважда сондажна ядка. Процесът се нарича ядково сондиране и позволява проучване в дълбочина, без да се правят големи изработки. За да се открие ценното, натрупано през милионите години в геоложките слоеве на земните недра, се изисква и дух на откривателство.

„Това, което прави нашата работа интересна, е събирането на дребни детайли, малки парчета информация, които след като се обединят и интерпретират, ни разкриват една цялостна картина. Оптимизмът е силата, която ни кара да вървим напред дори и в най-трудни моменти – изключително важно качество. Единението и погледът в една посока са фактори, които са определящи за силата на геологопроучвателния екип“, споделя геологът проучване Виктор Стойчев.

В световен мащаб процесът е много дълъг

Сондажната ядка се описва, за да се събере техническа информация за извлекаемост, здравина, напуканост. Гледа се каква е скалата, описва се какви промени се наблюдават, минерализация, използва се набор от инструменти. Натрупаната база данни се анализира в различни софтуери и се моделира в геоложки модели.

„Смисълът на проучването е да се даде основа на бъдещи минни работи. В световен мащаб процесът е много дълъг и около 1 на 10000 проекта стига до рудник. Геологията, търсенето и проучването, минните дейности изискват физически контакт със скалата. Отвъд концептуалния модел реалният допир със скалата е неизбежен, за да може да се определи дали и в каква степен има минерализация“, обяснява Стефан Методиев, директор „Проучвателни дейности“ в ДПМ.

„С развитието на технологиите, и то не само в сондирането, се опитваме да въвеждаме иновации, да усъвършенстваме процеса, така че да бъде по-щадящ. Освен конвенционалното диамантено сондиране, с което изваждаме сондажна ядка, за да я обработваме, правим и т.нар. многозабойно сондиране. При него от един ствол се правят няколко сондажа, като по този начин се щади околната среда“, дава пример за добрите практики в сондирането Анета Алексиева, старши геолог проучване – проекти.

След приключване на сондирането оборудването се премахва, мястото се почиства и се възстановява до първоначалния си вид. Всичко се рекултивира. Дружеството има ангажимент за отгледните грижи няколко години. По договор с държавата се предоставят годишни отчети, в които се докладва цялата налична информация, включително интерпретацията. Документацията е достъпна, така че всеки би могъл да прочете доклада – какви данни и резултати са публикувани в него.

Съвременната апаратура е много щадяща за околната среда, а търсенето на суровини е от решаващо значение както за развитието на цивилизацията, така и за икономиката на всяка страна.

