Батерията на всяка марка и модел лаптоп е важна – ако не се грижите за нея, бързо ще се изхаби и вместо да сте мобилни, ще останете зависими от наличието на електрическа мрежа. Но знаете ли какво да направите, за да я запазите?

Не я изтощавайте до 0% и не я зареждайте до 100%

Забравете мита, че батерията трябва да се изтощи до нула или да се държи постоянно на зарядното. Литиево-йонните батерии работят най-добре, когато поддържат заряд между 20% и 80%. Постоянното изтощение на лаптопа до 0% или зареждането му до 100% може да намали капацитета на батерията с времето.

Внимавайте с топлината

Лаптопът не обича да бъде поставян на леглото или върху меки повърхности, колкото и да ви е удобно да го правите. Така му пречите да се охлажда и той лесно прегрява, а топлината е най-големият враг на батерията и нейния живот.

Намерете твърда повърхност, на която да го използвате. А ако често ползвате тежки програми или играете дълго на игри, охлаждаща поставка може да е чудесно решение.

Използвайте оригинално зарядно

Евтините заместители от недоказани търговци са примамливи, но понякога подават нестабилен ток. Това може да повреди батерията.

Ако батерията е почти пълна, няма нужда да оставяте лаптопа включен в мрежата – това също я натоварва и изтощава във времето.

Настройки за енергоспестяване

Намалете яркостта на екрана, изключвайте ненужни програми, Wi-Fi и Bluetooth, когато не ви трябват, и включвайте енергоспестяващ режим винаги, когато е възможно. Това не само ще пази батерията, но и ще ви осигури повече време без зарядно.

Така ще можете да работите на плажа или в гората и ще се забавлявате навсякъде без притеснения.

Как да съхранявате лаптопа, когато не го ползвате дълго време

Ако смятате да не ползвате лаптопа седмици наред, погрижете се за него. Батерията не бива да е нито празна, нито съвсем пълна. Заредете я на около 50% (приемливо е между 40% и 60%) и изключете устройството – така клетките на батерията ще се запазят по-добре. При пълен заряд се създава постоянно напрежение, което може да доведе до загуба на капацитет с времето, а при напълно разредена батерия е възможно да загуби възможността си за ново зареждане.

Следете състоянието на батерията

Повечето операционни системи посочват колко процента от заряда на батерията има към момента. Ако започне да пада бързо, може да е време за смяна, вместо да се измъчвате с постоянно изтощено устройство.

Малки трикове за ежедневна употреба

Дори ежедневните навици влияят на живота на батерията.

Когато не смятате да използвате лаптопа скоро, изключвайте го или го слагайте в режим на заспиване.

Внимавайте в слънчевите дни: нагорещеният автомобил и директното слънце могат да причинят сериозни проблеми не само на батерията. Калъфът не е спасение.

Във вентилаторите и отворите за охлаждане се натрупва прах, който затопля допълнително и съкращава живота на батерията. Почиствайте ги редовно.

Оптимизирайте цикъла на зареждане

Ако използвате компютъра главно на зарядното, понякога е полезно да го изключвате от контакта и да оставяте батерията да се разреди леко. Така клетките остават активни и се намалява рискът от химическо стареене.

Ограничете тежките приложения, когато сте в режим на батерия

Тежките игри, програми за видео редактиране или CAD софтуер изтощават бързо батерията. В такива случаи опитайте се да отваряте само необходимите приложения и да намалите натоварването – това ще удължи времето за работа и живота на батерията.