Индексите на Уолстрийт поеха надолу

Индексите на Уолстрийт поеха предимно надолу в ранната търговия днес, часове преди срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Противно на останалите водещи индекси, промишленият индекс Dow Jones Industrial Average обаче се покачи, като за кратко премина над границата от 45 073,63 пункта, най-високото му ниво, отбелязано на 4 декември.

Индексът Dow Jones Industrial Average е нагоре с 63,62 пункта или 0,14 на сто до 44 974,88 пункта към 17:14 часа българско време.

По-широкият S&P 500 загуби 7,7 пункта или 0,12 на сто до 6460,84 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 21,18 пункта или 0,1 на сто до 21 689,49 пункта. 

Борсовите индекси се понижиха Снимка: Пиксабей

