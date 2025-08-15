Кюстендил става акцент в националната туристическа реклама на България

Регионът с устойчив ръст на туризма през 2025 г.

Кюстендил отбеляза с тържествена програма осемнадесетото издание на празника „Панагия – Въздигане на хляба", който по решение на Общинския съвет от тази година е официален духовен празник на града, съвпадащ с Успение на Пресвета Богородица. На 15 август 2025 г. градът посрещна министъра на туризма Мирослав Боршош, Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и негово Преосвещенство, втория викариен епископ, които заедно с кмета на града, инж. Огнян Атанасов, споделиха духовното и културно тържество. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

Денят започна с официалната среща на министъра на туризма в сградата на Община Кюстендил. На срещата присъстваха още областният управител на Област Кюстендил, инж. Методи Чимев, председателят на Общинския съвет, Димитър Велинов и представители на Община Кюстендил. "За мен е огромна радост да заявя, че след решение на настоящия Общински съвет, "Панагия" от тази година е официален празник на Кюстендил. Градът ни винаги е свързван с лечебните си води, но предлага още много различни възможности за туризъм като туристическите обекти в общината са напълно достъпни. Кюстендил е град с многовековна история и прекрасна природа. Развиваме, например успешно поклонническия туризъм, като работим и за разгръщането на потенциала на уикенд туризма, защото регионът предлага разнообразни туристически преживявания – спортни, културни, балнеолечение, климатолечение и много други", сподели инж. Огнян Атанасов.

По време на срещата министър Мирослав Боршош заяви, че целта на Министерството на туризма е Кюстендил да заеме по-осезаемо място в националната туристическа реклама. "Съвременните туристи търсят нещо конкретно и уникално за дестинацията. Регионалните акценти са онова, което води туристите във вътрешността на страната. Трябва да обсъдим три основни теми – легловата база, маршрутите за различните видове туризъм и как ще представяме това богатство. Кюстендил има много предимства като туристическа дестинация – добра инфраструктура, близост до столицата и високо ниво на чистота в града. Но малката леглова база остава предизвикателство", подчерта министърът.

По време на краткия брифинг, даден след срещата, министърът на туризма потвърди положителния ръст в туристическия сектор за първото полугодие на 2025 г. "Туристопотокът от няколко основни класически за страната ни пазара се възстановява, но още не е достигнал нивата от 2019 г. Той поясни, че в резултат на срещата с кмета са очертани силните страни на Кюстендил като туристическа дестинация и ключовите предизвикателства за развитието на сектора в региона. „Община Кюстендил има богата фестивална програма, която ние като министерство ще подкрепим", допълни още министър Боршош.

След срещата делегацията се включи в Патриаршеската света литургия, отслужена от патриарх Даниил в храм „Успение Богородично".

Празничната програма продължи с тържествен водосвет за здраве и благоденствие, освещаване на богородични хлябове, изложба на обредни пити, работилници за месене на хляб и артистичния пърформанс „От шевицата до хляба".

В поздравителната си реч министър Мирослав Боршош се обърна към официалните гости и всички присъстващи като подчерта значението на празника и богатството на региона: "За мен е чест и дълбоко вълнение да бъда днес тук, в сърцето на тази благословена земя, за да споделим заедно празника „Панагия – Въздигане на хляба". Това е събитие, в което се преплитат вярата, традицията и почитта към майката – закрилница и хранителка, и в който българският дух се изразява по един особено светъл и чист начин." Той допълни, че Кюстендил е не само пазител на вековни традиции, но и притегателно място за туризъм – с минералните си извори, богатата история и гостоприемството на своите хора.

Кюстендил, известен като „градът на изворите", отчита над 27 000 туристически регистрации за първите седем месеца на 2025 г., което е ръст от над 9% спрямо миналата година. Най-многобройни са туристите от България, от Северна Македония, Италия, Сърбия, Германия и Израел.