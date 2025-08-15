Министър Иванов: Спешните мерки за справяне с безводието в Плевен са ясни и разпределени

Министърът на регионалното развитие отговори на призива на омбудсмана за водната криза

Спешните и дългосрочните мерки, за които настоява омбудсманът с днешното си писмо за липсата на вода в Плевен, бяха публично обявени пред медиите вчера, след среща с кметове, областни управители и ръководството на ВиК Холдинга. На нея бяха уточнени конкретните ангажименти както на община Плевен, в качеството й на собственик на водопреносната мрежа, така и на ВиК операторите, в качеството им на предоставящи ВиК услугата. И двете страни работят по търсенето на алтернативни водоизточници. Това се казва в отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на писмото на омбудсмана с призив да бъдат предприети спешни мерки за водната криза в Плевен, съобщават от пресцентъра на ведомството.

"Предприето е търсенето на алтернативни водоизточници, но намирането им не зависи от политическата воля, а от природните дадености и технически възможности на инфраструктурата в региона. В тази връзка подчертавам, че водопреносната мрежа, чиято амортизация в повечето случаи е основен проблем за недостига на вода не само в Плевен, е собственост на общините. Уверявам Ви, че МРРБ разглежда и финансира с приоритет всички ВиК проекти, подадени от общините в инвестиционната програма", се казва още в отговора.