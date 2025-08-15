Финансовият ни елит- с депозити, но и с кредити

Министри, шефове на БНБ и на приходни агенции държат спестявания в лева, имотите на повечето са в България

Само бившата шефка на данъчните, сега заместник министър Галя Димитрова е придобила къща за над половин милион в Гърция

Институционалния ни финансов елит инвестира парите си в имоти и депозити, и няма притеснения да задлъжнява към банки. Това показва бърз прочит на декларациите им за 2024 г., обявени от КПКОНПИ.

Финансовият министър Теменужка Петкова е една от малкото, които не са посочили нова собственост на имоти. Тя и съпругът държат около 201 хил.лв. на депозити, разпределени в три сметки. Съпругът и Иван Петков е обявил 71 хил. лв. в сметка. Придобиването им е от заплата, пенсия и продажба на апартамент. 51 хил.лв. са влезли в сметката на Петкова като депутат, какъвто вече не е, след като пое поста министър на финансите.

Бившата шефка на данъчните Галя Димитрова, която сега е заместник финансов министър е декларирала апартамент в София, и скъпа къща в Гърция за скромната сума от 459420 лв. Къщата е придобита през 2023 г., след като тя напусна НАП.

Заможен продължава да бъде заместник финансовия министър Кирил Ананиев, който е вписал като собственост два апартамента в София, етаж от вила в Балчик . Ананиев кара Фолсфаген Пасат. Придобивките са от преди 2016 г. Заедно с половинката му двамата имат около 365 000 депозити в банки, разпределени в марки, левове и евро.

Заместник финансовия министър Мартин Дановски и съпругата му притежават апартамент в София и са наследници на къщи с двор в с. Равнище, община Правец, както и на ниви и ливади на същото място. Дановнски кара Тигуан за 65 хил.лв., обявил е скромните 15 хил.лв. влог, както и 59 хил.лв. заеми – потебителски кредити и по кредитна карта.

Най-скромен между заместниците на Петкова изглежда Методи Методиев. Той е вписал собственост на Евоук ленд роувър, а за съпругата си- Шкода Фабия- Нито един от двамата няма нови имоти. В същото време, той изплаща ипотечен заем за 110 хил.лв. лв., а тя потребителски кредит от 22 хил.лв.

Шефът на бюджетната комисия Делян Добрев живее под наем в столичен квартал, притежава парцел в Хасковско, и има 350 000 спестени.



Бившият вече шеф на Комисията за финансов надзор Бойко Ататасов, който наскоро бе сменен заради изтекъл мандат си е тръгнал от поста с около 672 882 лв. в банкови сметки. Според записаното в документа парите са от заплата, както за последната, така и от предходни години, както и от отчужден имот.

Наследникът му Васил Големански и съпругата му Ваня Големанска са любители на селски къщи - имат имоти в Банкя, един в Лесидрен. Притежават и апартаменти в София. Любители са на марката Тойота, той кара Авенсис. Има и два мотора. Ваня Големанска има 481 448 лв. депозити.

Бившият служебен премиер Димитър Главчев, който се върна като шеф на Сметната палата е обявил спестени 35 хил.лв. в банка, а съпругата му Павлина Главчева е с депозит 108 хил. лв.

Шефът на БНБ, който оглавява централната банка втори мандат Димитър Радев и половинката му са декларирали общо 1,8 млн. лв. като банкови депозити. Източник- заплати. Естествено, като практикуващ банкер Радев е направил от спестяванията си широк портфейл в левове, евро, долари. А вложенията му в пенсионни и инвестиционни фондове наближават половин милион лева.

Заместникът му Петър Чобанов живее под наем в София, а собствеността му е апартамент в Ямбол. Спестяванията му обаче са внушителни - около 500 хил. депозити в наши банки. Натрупал е и 30 хил.лв. задължения по кредитни карти.

Спорният заместник на Радев, Андрей Гюров и половинката му Станислава имат два апартамента в Благоевград, два в София с гаражи. Той кара БМВ и има мотоциклет Триумф. Семейството има депозити за близо 250 хил.лв.

Третият подуправител на БНБ Радослав Миленков и съпругата му Жермена са спестили близо 1,4 млн. лева и са поверили управлението им на банки.

Най-скромен от УС на БНБ е Любомир Каримански, той кара Лексус и има около 30 000 лв. спестявания.

Шефът на митниците Георги Димов и половинката му Елена Димова не са обявили имотни придобивки. Двамата са задлъжнели с близо 170 хил.лв. по кредитни карти. Димов е вписал 99 хил.лв. депозит, а половинката му 188 хил.лв.

„Колегата" му , шеф на НАП Румен Спецов и съпругата му Плама Спецова са декларирали около 400 000 лв. спестявания и нямат имотни придобивки за този период.