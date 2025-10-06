Първите 90 дни: как да се докажете на новата работа

Практични съвети от Майкъл Уоткинс, преподавател по лидерство в „Харвард Бизнес Скул"

Първите три месеца са най-важни на всяко ново работно място. Това е срокът, който ще ви позволи или да се стабилизирате, или категорично да не се впишете в новия екип. Много специалисти по кариерно развитие се занимават с предизвикателствата на този изпитателен срок. Те са единодушни, че именно толкова е времето, за да демонстрирате своята професионална компетентност.

Според Майкъл Уоткинс, преподавател по лидерство в „Харвард Бизнес Скул", новопостъпилите са най-уязвими през първите 90 дни от заемането на нова позиция, защото не познават детайлно предизвикателствата, с които ще се сблъскат. Не са наясно с най-ефективните начи за успешното им преодоляване. Не разполагат и с необходимата мрежа от контакти на новото работно място, за да посрещнат подобаващо изпитанията. А ако не наберат скорост през първите седмици, после ги очакват доста тежки битки.

Изграждането на доверие у шефа и колегите, осигуряването на ранни победи полагат най-стабилната основа за бъдещия дългосрочен успех, казва експертът.

Как да действате, за да се представите в най-добра светлина? Уоткинс дава няколко съвета.

Най-важният е да се фокусирате върху собственото си промотиране. Самопромоция не означава да парадирате с качествата си, а да се настроите максимално за новата роля, да се разделите с миналото, да отчетете новата ситуация. Всяка промяна обикновено крие доста неизвестни - човек рядко е обстойно запознат с новите си отговорности. Затова направете всичко възможно, за да постигнете необходимата вътрешна нагласа за прехода.

Започнете да планирате целите си. За начало обмислете първия ден на новата работа. След това се насочете към първата седмица, после се фокусирайте в края на първия месец и т.н., до граничния трети месец.

Определете уязвимите си места и ги компенсирайте чрез самодисциплина, но бъдете нащрек и със силните си страни. Всяка силна страна има съпътстваща клопка. Качествата, които преди са ви донесли успех, може да се окажат слабости в новата ви работа.

Пригответе се да учите всичко наново, но имайте едно на ум, че това може да породи у вас разстройващи чувства на некомпетентност и уязвимост, особено ако срещате пречки в началото. А страховете от некомпетентност са сигурна рецепта за провал.

Бъдете нащрек за колеги, които искат да ви спъват. Намерете си по възможност ментор в екипа. Опознавайте хората и наблюдавайте отношенията между тях (Разчитате властовата динамика в екипа - печелите професионален успех).

Намерете си и доверен човек, личен съветник, който ще ви помага да съхраните перспективата и баланса си в стресови ситуации. Може това да е ваш близък приятел извън работата, стига да е наясно с вашата сфера на действие.

Какво да правите и какво не?

Още в самото начало посетете всички ключови хора, запознайте се с тях, разберете тяхното мнение за работата на фирмата.

Маркирайте територията си, подредете работното си място така, че да излъчва сериозност и стабилност.

Общувайте с колегите на тяхна територия, посещавайте ги на техните работни места. Гледайте да си създадат първото впечатление за вас именно в делова среда, а не по време на някакво неформално събитие. Заедно с това се стремете по-бързо да станете част от вътрешния живот на екипа.

Захващайте се с проекти и дейности, които може да изпълните в кратки срокове.

Никога не сравнявайте никого и нищо с предишната си работа.

Не бързайте веднага да навлезете във всички детайли на новата дейност, защото може да пропуснете главното.

Не тичайте при шефа по всеки въпрос, дори още да не сте много навътре в темата. Но не се и затваряйте, не игнорирайте началника. Трябва много внимателно да го слушате през първите 90 дни.

Пазете се от конфликти. Може да заемете страна най-много в 1-2 конфликта по много важни поводи, но задължително трябва да сте сред победителите.

Ако имате подчинени, доверете им се още докато не сте навлезли в работата. Работете със съществуващия екип, не бързайте да каните нови хора.

Щом сте на ръководна позиция, информирайте подчинените за промените, които смятате да осъществите. След една седмица на новата длъжност трябва да сте достатъчно подготвени, за да го направите.

Не искайте големи бюджети за проектите си, преди да сте успели да се докажете пред работодателя. Ако се налага финансиране, нека е за малък проект, който ще даде резултат в рамките на 90 дни.

