Европейските борси закриха сесията с понижения преди срещата между Тръмп и Путин в Аляска

Водещите борсови индекси на европейските фондови пазари закриха последната за седмицата сесия предимно с понижения, противно на отбелязаните ръстове по-рано през деня. Във фокуса на инвеститорите остава предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 18,2 пункта или 0,07 на сто до 24 359,3 пункта.

Парижкият CAC 40 добави 53,11 пункта или 0,67 на сто до 7923,45 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 38,34 пункта или 0,42 на сто до 9138,9 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 също е надолу с 0,31 пункта или 0,06 на сто до 553,56 пункта.