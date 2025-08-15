Има и 100% надценки, а в малките бакалии изненадващо по-евтино (Обзор, графика)

При сиренето е 70%, яйцата се оскъпяват с 63% по веригата

Цените на основните стоки в малките търговски обекти са по-ниски от тези в големите вериги. Надценката при продажбата на дребно обаче е между 30 и 100%.

Това са изводите от наблюдението на КНСБ на цените на продуктите от малката потребителска кошница към юли. То е част от обществения контрол в процеса по въвеждане на еврото и в изпълнение на подписания с правителството меморандум. Наблюдавани са над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини, обясни главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Към наблюдаваните 21 стоки са добавени закуската, минералната вода от 500 мл, чаша кафе и лимоните - заради голямото поскъпване на цитрусите. Като цяло на месечна база се отчита задържане на цените на малката потребителска кошница поради спад при стоки като яйца, сирене, ориз, брашно и лятното поевтиняване на зеленчуците.

11 стоки поскъпват, 10 поевтиняват

При хляб, свинско, мляко, сирене, яйца, домати, краставици, ябълки, боб обаче цената в големите търговски обекти е по-висока от тази в малките (Виж графиката). Не е ясно как това може да се обясни, при положение че конкурентната сила и обемите на малките обекти са по-скромни спрямо възможностите на големите - това поставя допълнителни въпроси, включително и към регулаторите, каза Костов.

Наблюдението от регионалните структури на КНСБ дава средно 2,60 лв. за баничката със сирене, 1,06 лв. цена на кафето, 1,12 лв. на минералната вода и 2,43 лв. на литър бензин А95.

Сравнението на малката кошница продукт по продукт сочи месечно поскъпване на минералната вода с 5%, на кафето - със 7%, на баничката - с 3, на лимоните с 9,6 процента, на ябълките със 7,8. Прясното мляко е поскъпнало с 0,1%, пилето - с 2,1%, хлябът също с около 2%. На фона на базата, върху която се изчисляват тези проценти, изменението не е голямо, но говорим за един месец. Като се натрупат достатъчно месеци, можем да говорим за кумулативен ръст на цените от малката кошнца, който е по-висок от средната инфлация (защото в нея се съдържат над 1000 стоки и услуги, които дават средния индекс). Поевтиняват олиото, доматите, краставиците, но през есенно-зимния период ще поскъпнат, добави икономистът.

При сравнение на цените на едро, оповестявани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, и тези на дребно се вижда средно между 30 и 70% надценка. А при отделни стоки разликата достига и 100%. “Това означава, че цялата верига на ценообразуване трябва да се изсветли и да се види например защо

10 яйца М размер на едро са 3,50 лв.,

а на дребно - 5,70, т.е. 63% надценка по веригата. Олиото е с 22% по-скъпо на дребно. Килограм краставици на едро струват средно 1,63 лв., а на дребно - 3,30 лв. Ябълките са с 58% по-скъпи на дребно, киселото мляко - с 30%, сиренето - със 70%. При него на едро килограмът е средно 11,53 лв., а на дребно - 19,70 лв.”, обяви още Костов. Сигурно има реални междинни разходи, но за да е ясно, трябва да се изсветли ценообразуването по цялата верига, както КНСБ настоява от 3 г., допълни той.

Има и разминавания по райони. Брашното е най-скъпо в Пловдив - 10% над средното за страната, бобът - в Благоевград и Враца, а свинският бут - във Варна и Видин. Литър олио струва най-много в Смолян и Пловдив, най-малко в Разград и Враца. Най-евтино кафе пък пият във Видин и Смолян.

