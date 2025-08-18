ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американците са на прага да спрат екологичната добавка ADBlue!

Георги Луканов

[email protected]

1556
Специален светлинен индикатор предупреждава, когато трябва да се налее AdBlue. Снимка:AdBlue

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи Лий Зелдин за ръководител на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ. На конференция в Айова Зелдин каза, че иска да премахне всички санкции срещу собственици на превозни средства, които шофират с празен резервоар за AdBlue или са манипулирали софтуера на системата, така че тя да не разпознава липсата на ADBlue течност като грешка.

ADBlue течността се използва за намаляване на емисиите на вредни газове в отработените газове, азотни оксиди, които са опасни за човешкото здраве.

Съгласно действащото законодателство на САЩ, двигателят на дизелов автомобил ще бъде дроселиран, ако резервоарът за AdBlue свърши. Производителите на трябва да инсталират система, която да кара двигателя да губи мощност веднага щом AdBlue свърши.

С новото предложение дизеловите возила ще могат да работят четири седмици с празен резервоар без никакви проблеми. Така големите пикапи ще могат да изминат цели 2300 км с празен резервоар без никакви проблеми.

Досега много бензиностанции предлагаха на шофьорите възможността незаконно да деактивират използването на Adblue и след това да програмират компютъра на автомобила, така че да не показва никакви кодове за грешки. Мощността на колата не се променя.

