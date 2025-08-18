Средната възраст на белгийските автомобили за първи път мина 10 г.

За първи път през този век средната възраст на леките автомобили в Белгия надхвърли десет години. Тази тенденция показва, че автомобилният парк не само непрекъснато расте и се разнообразява, но и значително остарява, въпреки че страната е известна със своите нови и модерни коли.

Най-поразителното е, че средната възраст се е увеличила с повече от една трета през последните 25 години. В края на миналия век тя все още е била 7 години, 4 месеца и 21 дни. През последните години стареенето се ускорява значително. В момента един на всеки пет коли е на възраст над 15 години, което представлява 21,9% от пазара.

Миналата година са регистрирани по-малко от 450 000 нови автомобила, докато броят на употребяваните се е увеличил до над 674 000, което е най-високото ниво от 2006 г. насам.