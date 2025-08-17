Цените на основните храни продължават да растат

Цените на основни хранителни продукти продължават да се повишават и тази седмица, а тези на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас поевтиняват, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва, макар и минимално. Тази седмица той се повиши с 0,45 процента до 2,226 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,225 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година, съобщава БТА.

Най-голямо поскъпване при зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, тази седмица е при краставиците - с 22,72 на сто до 2,15 лева за килограм, а най-голямо поевтиняване - при зелените чушки, които са с 13,61 на сто надолу до 1,93 лева за килограм. При червените чушки разликата не е толкова драстична и те са с 3,63 на сто по-евтини, като се търгуват по 2,76 лева за килограм. По-ниска е цената също на зрелия лук кромид - с 10,65 на сто до 1,04 лева за килограм. Разликата при зелето е 6,05 на сто надолу и се продава по 0,90 лева за килограм. По-евтини са също картофите - с 4,62 на сто до 0,99 лева за килограм, доматите - с 9,47 на сто до 2,47 лева за килограм, и морковите - с 5,41 на сто до 1,19 лева за килограм.

При плодовете най-много поевтиняват кайсиите - с 6,59 на сто до 3,83 лева за килограм. Продължава поскъпването на лимоните, които тази седмица са с 6,26 на сто нагоре до 4,38 за килограм. Ябълките поевтиняват 0,79 на сто до 2,76 лева за килограм. Цената на прасковите пада с 4,92 на сто 3,63 лева за килограм. Дините поевтиняват с 3,23 на сто до 0,66 лева за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава с 0,95 на сто до 11,74 лева за килограм, докато тази на кашкавала тип "Витоша" намалява с 1,08 на сто до 17,57 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 3,28 на сто нагоре и се продава по 1,45 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,43 на сто надолу до 2,32 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) се вдига с 1,11 на сто и се предлага по 3,09 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,84 на сто до 6,88 лева за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 1,12 на сто до 0,36 лева за брой на едро.

Цената на ориза отстъпва с 2,98 на сто до 3,26 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 добавя 2,90 на сто до 1,56 лева за килограм. Олиото поскъпва тази седмица - с 4,53 на сто до 3,23 на лева за литър. Надолу е цената на захарта - с 0,66 на сто до 1,81 лева за килограм. Зрелият фасул поскъпва - с 0,58 на сто до 4,19 лева за килограм, а лещата - с 0,95 а сто до 4,24 лева за килограм.