Защо обратно изкупуване на акции може да вдигне цените

Британските акции изостават спрямо американските през последното десетилетие, но има сериозна причина инвеститорите да гледат с оптимизъм към FTSE 100, съобщи Дъ Мотли Фул. Според последни анализи, компаниите във Великобритания предпочитат да връщат средства на акционерите чрез обратно изкупуване на акции, а не чрез дивиденти – ход, който може значително да подкрепи цените на книжата.

Обратно изкупуване на акции означава, че компанията купува собствените си акции и ги анулира. Това намалява броя на акциите в обръщение, като всяка оставаща акция получава по-голям дял от бизнеса и правото върху печалбата. Ако закупените акции са подценени, това води до нарастване на тяхната стойност и повишение на цената на акциите. Последните месеци компании като Lloyds Banking Group, Shell и BP активно прилагат тази стратегия, което може да бъде положителен сигнал за бъдещите цени.

Примерът на Apple показва ефекта от агресивното обратно изкупуване. Между 2018 и 2021 г. компанията похарчи около 159 млрд. паунда за обратно изкупуване, намалявайки броя на акциите с почти 20% и увеличавайки цената им от около 40 долара до под 145 долара – ръст от 250%. След това темпът на обратно изкупуване намаля, а растежът на акциите се забави.

FTSE 100 компании като Lloyds се възползват от обратно изкупуване, за да стимулират цените, но инвеститорите трябва да следят внимателно лихвената среда. Високите лихви досега увеличават печалбата на банката чрез по-широки кредитни маржове, но при спад на лихвите наличният кеш за обратно изкупуване може да се свие.

Въпреки това, мнозина очакват ускоряване на обратно изкупуване в други компании от FTSE 100, което да подкрепи пазара като цяло. Тези стратегии са ключов фактор за инвеститорския оптимизъм относно британските акции и заслужават внимание при вземането на инвестиционни решения, съобщи БГНЕС.