Бразилска актриса игра на български свой спектакъл...

Българинът харчи над 30% от доходите си за храна и безалкохолни

Снимка: pixabay

Българинът вече харчи над 30% от доходите си за храна и безалкохолни напитки, показват последните данни на националната статистика. 951 лева средно на човек от домакинство са разходите за храна, като те са се увеличи с близо 14% спрямо същия период на миналата година.

Увеличили са се и разходите за алкохол и цигари - с 18,5% и вече са 130 лева. Най-голямо е увеличението в потреблението на зеленчуци, месо, плодове и на кисело мляко. По-малко купуваме сирене и олио.

Увеличение се наблюдава и при средствата, които българите харчат за свободно време и култура - с близо 20 на сто, съобщава Нова тв.

Снимка: pixabay

