Изправят на съд шофьорка с 3,31 промила алкохол в ...

САЩ са отложили насрочените за края на август търговски преговори с Индия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка Архив

Отношенията между Индия и Съединените щати, които неотдавна се изостриха заради спорни търговски въпроси, остават напрегнати, съобщава Ройтерс, цитирани от пише БТА.

Планираното посещение на американски преговарящи в Делхи от 25-и до 29-и август е отменено, пояснява агенцията, позовавайки се на свои източници. Това забавя разговорите по бъдещото търговско споразумение между двете икономики, като нова дата засега не е уточнена.

Отмяната намалява надеждите за избягване на допълнителните американски мита върху индийски стоки, които трябва да влязат в сила на 27-и август. Посолството на САЩ в Делхи е отказало коментар, а индийското Министерство на търговията първоначално не е  отговорило на запитване на Ройтерс.

В началото на август президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи допълнителни 25-процентни мита върху стоки от Индия. Според него страната купува петрол от Русия и по този начин подпомага финансирането на войната в Украйна. С новия данък върху вноса митата върху някои индийски експортни стоки ще достигнат 50 процента – едно от най-високите нива, налагани от САЩ на търговски партньор.

Досегашните търговски разговори между Делхи и Вашингтон приключиха без резултат след пет кръга преговори. Сред основните различия са отварянето на големите селскостопански и млечни сектори на Индия, както и въпросът за вноса на руски петрол. Индийското външно министерство заяви, че страната е несправедливо упреквана, докато САЩ и Европейският съюз също продължавали да купуват стоки от Русия. 

