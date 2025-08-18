Евтини кредити - скъпи жилища: България втора в света по най-ниски лихви, но и втора в ЕС по ръст на цените (Графики)

България се оказва втора в света държава по най-изгодни ипотечни кредити, независимо че това не прави покупката на собствен дом у нас особено достъпна, защото цените на имотите са твърде високи спрямо заплатите. И продължават да растат.

Това са изводите от класация на лихвените проценти и цените на жилищата, направена от сайта BestBrokers.

Страната ни дори се оказва един от деветте пазара с отрицателна лихва по ипотечните кредити от -1,66%, защото авторите на класацията са извадили от номиналния среден лихвен процент на ипотечните кредити местната инфлация към юни т.г.

Най-изгодни излизат ипотечните кредити в Украйна, където номиналната стойност на лихвата е 8,28%, но има сравнително висока годишна инфлация от 14,3%, което прави реалната лихва по кредита твърде ниска - -6,02% (виж инфографиката).

Това не означава, че който изтегли кредит в Украйна, изобщо не плаща лихва, а само, че действителната цена на заема е твърде ниска и така ефективната финансова тежест за тези, които го теглят, не е висока.

Всъщност

България, макар и на второ място, е в по-изгодна позиция

спрямо Украйна, тъй като у нас дори номиналната стойност на лихвата е твърде ниска - 2,74%. И когато това се коригира с неособено високата инфлация от 4,4%, реалната тежест на лихвата също става отрицателна.

В петък излязоха данните за инфлацията за юли и те показват 5,3% на годишна база, но дори така реалната лихва у нас пак е отрицателно число.

Нещо повече - лихвата по ипотечните кредити в България е ниска и на фона на страните-членки на ЕС, които са с далеч по-устойчива икономика, отколкото в цялата останала част на света. Може дори да се сравнява със страните от еврозоната, към които наскоро се присъединихме.

От изследването излиза, че в Европа по-ниски средни лихви по ипотечните кредити от нашите има само в Нидерландия, Малта, Люксембург и Швейцария. Около и малко над лихвата у нас са големите икономики в ЕС - Франция, Германия, Италия и др.

Цената на заема в България изобщо не може да се сравнява с Русия, където средният лихвен процент по ипотечен кредит е 17,3%, още по-малко с Турция, където е дори 43%.

Много скъпи са кредитите в държавите около нас

В Сърбия например средният лихвен процент е 9,9%, в Албания – 5,54%, в Румъния е 6,52%. В Северна Македония, Черна гора, Хърватия и Гърция също е по-висок, но все пак максимумът е 4,6%.

България на практика преживя без особено сътресение затягането на кредитирането, което Европейската централна банка предприе, за да понижи инфлацията през 2023 и 2024 г. Тогава ЕЦБ вдигна основната лихва до 4,5%, което направи така, че в цяла Европа заемите бяха с по-високи лихви, отколкото в България. Но ние все още не бяхме членки на еврозоната, за да приложим тези лихви. А към днешна дата основната лихва на ЕЦБ е наполовина по-ниска.

С приемането на еврото от 1 януари банките ще трябва да сменят индекса, по който изчисляват лихвата по заемите, но според повечето експерти това няма да доведе до нищо съществено. Причината е, че

в трезорите има прекалено много пари

и те имат интерес да отпускат кредити.

В момента ниските лихви по жилищните кредити у нас заедно с усиленото теглене са една от основните причини за бума на цените на имотите. До края на май т.г. общата сума на отпуснатите жилищни заеми на домакинствата у нас бе достигнал 28,2 млрд. лв., като ръстът за последните 12 месеца са впечатляващите 20,67%.

Това се случва въпреки предприетите през октомври м.г. от БНБ рестрикции: определено съотношение между размера на заема и обезпечението, таван на съотношението между вноската и месечния доход на кредитополучателя и максимален срок от 30 години за погасяване.

Въпреки всичко това обаче достъпността на имотите за гражданите изобщо не класира България на челни места сред тези 67 държави, които са обект на изследването. Защото цените им спрямо средната заплата са твърде високи.

Засега НСИ има данни за цените на жилищата у нас само за първото тримесечие и те показват 15,1% ръст на годишна база, което поставя България на второ място в ЕС след Португалия. Това все пак е по-добре, отколкото през последните две тримесечия на 2024 г., когато бяхме на първо място по поскъпване на жилищата.

Точно заради това страната ни не попада сред десетте държави с най-достъпни жилища, а е по-скоро някъде в златната среда на 67-те страни, с които се занимава класацията.

Тя разделя списъка на две. В единия попадат десетте държави, в които с годишната средна заплата не можеш да си купиш повече от 3,44% от средно жилище от 100 квадрата (виж инфографиката). Тук повечето държави са извън Европа, като най-тежко е положението в Непал и в Китай, където средната годишна заплата в долари е твърде ниска, а цената на жилищата - сравнително висока.

България не попада обаче и в противоположната класация - на държавите с най-достъпни жилища. Тя се оглавява от Република Южна Африка, където със средната годишна заплата може да се придобие приблизително една пета от стойността на средно жилище.

Добре са и в САЩ, макар че данните са средни, а там има твърде голяма разлика между мегаполисите като Ню Йорк, Чикаго и др. и останалата част от страната.

В топ 10 на държавите с най-достъпни жилища шест са европейски:

Кипър, Финландия, Дания, Белгия, Норвегия и Ирландия.

Ако се приложат данните и към България, тя би попаднала горе-долу в средата на списъка. Годишната средна заплата в долари в момента у нас е към $ 18 264 и позволява с нея да се купят не повече от 7% от средно жилище от 100 квадрата в голям град.