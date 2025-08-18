С 2 млрд. лв. и 4 години закъснение довършваме "Струма" през 2031 г.

Отвориха офертите на кандидатите да намерят трасе за второто платно извън Кресненското дефиле

5 сдружения между фирми и 1 физическо лице са кандидатите да изготвят идейния проект на трасето на магистрала “Струма” в посока от София към Кулата, в участъка, който заобикаля Кресненското дефиле.

В списъка са предимно познати имена в пътния бранш. Отворени са офертите, но без плика с ценовото предложение, на обединение “Ий Кей Джей – П”, в което участват едноименната фирма плюс “Юнайтед” ЕООД, сдружението “Рет Инженеринг”, в което влизат “Рутекс” ООД, “Енергоексперт” АД и “Трафик Холдинг” и консорциум “Зелена Кресна”, в който са включени “Трансконсулт – 22” ЕООД, “Мейсън Мастърс” ЕООД, “Аква Тера консулт” ЕООД и Enveco S.A.

Две фирми са предпочели да се явят самостоятелно - “Виа-план” ЕООД и “Катмар 13” ЕООД.

Физическото лице кандидат е Димитър Георгиев Марков – проектант от Благоевград, управител на една от местните фирми за проектиране и строеж на пътна инфраструктура.

Поръчката с прогнозна стойност 2,5 млн. лв. представлява изработването на проект за трасето на финалния завършек на магистрала “Струма”, и то само на едното платно – това, което ще поеме трафика в посока от столицата към Кулата. За другото платно, по което ще се движат колите от Гърция в посока към столицата, отдавна има готови технически проекти, избрани фирми, които да го изграждат, и дори разрешение за строеж за един малък участък от него – при обхода на Кресна.

Но избраният ще трябва да направи и нещо далеч по-важно от простия избор откъде да минава трасето - да изготви и документацията по оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценките за съвместимост (ОС), така че

да са годни да участват в процедурите,

разписани в Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Той ще трябва да предложи и ефективни интегрирани мерки, които да са в съответствие с екологичните норми за въздействие върху околната среда и да не водят до увреждане на видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони “Кресна” и “Кресна Илинденци”.

Това е важно, защото изграждането на последния участък от “Струма” става под зоркото око на ред екологични организации, които досега се намесваха активно в процеса и успяха за дълго време да стопират каквото и да е строителство в този район.

Например Коалиция “Да спасим Кресненското дефиле” и отделни екологични организации водиха два пъти дела срещу опитите на държавата да изгради участъка по възможно най-евтиния начин – с едно платно извън дефилето и с разширяване и модернизиране на сегашния път през дефилето, който да служи като платното за движение в противоположната посока.

Съдебните дела се водеха на две инстанции и това

забави довършването на аутобана с около 4 години

При това доведе и до изпускането на ред срокове начинанието да получи европейско финансиране – то няколко пъти бе прехвърляно от един период на оперативните програми към следващ.

От заданието към сегашната обществена поръчка стават ясни няколко неща. Едното е, че новото платно ще трябва да е непосредствено до вече проектираното, по което ще се движат колите от Гърция към България. Това означава да е източно от дефилето. Теренът там е изключително тежък и по всяка вероятност второто платно също ще изобилства от виадукти, мостове и малки тунели.

Другото е, че става дума за габарит Г-10,50, което означава, че ширината на платното с двете ленти ще е 10 метра и половина. А това означава, че няма място за аварийна лента. С други думи, когато един ден магистрала “Струма” бъде напълно завършена, след Благоевград тя ще се превърне за около двайсетина километра в скоростен път.

Сегашният път през Кресненското дефиле - модернизиран или не, ще продължи да действа и ще бъде нещо като локален резервен път. Твърде е възможно много водачи да продължат да го ползват, особено след като трафикът по него силно намалее. Неудобството му обаче е, че след дефилето той минава през центъра на Кресна, където това лято ставаха гигантски тапи и се наложи да се постави уж временен светофар.

Новото трасе ще заобикаля отдалеч и Кресна, и Симитли.

Според заданието срокът за изпълнение на поръчката е 450 календарни дни, т.е. в най-добрия случай

идейният проект ще е готов чак към края на 2026 г.

Оттам нататък следва по-сложното - трябва да започнат процедурите по утвърждаване на ОВОС, които в най-добрия случай траят към половин година. Ако не бъдат обжалвани, към избора на фирма, която да изготви конкретен технически проект и да изгради това платно, ще може да се пристъпи чак към края на 2027 г.

Ако по аналогия с другото платно, което вече се изгражда, срокът за строителството е четири години, това означава, че “Струма” ще придобие окончателен вид едва към края на 2031 г.

Това беше и срокът, посочен в пътната карта за довършването на магистралата, което беше едно от първите решение на кабинета “Желязков”, взето веднага след сформирането на правителството през февруари т.г.

По всяка вероятност стойността на второто платно ще е малко по-висока от тази на първото, или този двайсетинакилометров участък от магистралата ще излезе общо към 2 милиарда лева.

Това беше горе-долу преди десетина години и стойността на големия 22-километров тунел през планината, за който много настояваха еколозите и твърдяха, че е единственото правилно решение. Ако се сметне инфлацията за този период и по-специално поскъпването на строителните материали обаче, към днешна дата големият тунел сигурно ще е двойно по-скъп, отколкото преди десет години.