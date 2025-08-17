Израелската икономика се е свила с 3,5% през второто тримесечие заради войната с Иран

Икономиката на Израел е отбелязала спад от 3,5 на сто на годишна база през периода април-юни тази година. Това сочат предварителни данни на Централното статистическо бюро. Според анализа на статистическото бюро основната причина за свиването е 12-дневната война с Иран през юни, която оказа силно въздействие върху потреблението, износа и инвестиционната активност, предаде БТА.

Според първоначалната оценка частните разходи са намалели с 4,1 на сто спрямо предходното тримесечие, а износът на стоки и услуги е спаднал с 3,5 на сто. Отбелязано е и свиване на държавните разходи – с 1 на сто, докато инвестициите в дълготрайни активи са се понижили рязко – с 12,3 на сто. Бизнес продукцията е намаляла с 6,2 на сто.

Влиянието на военния конфликт се е усетило пряко в редица ключови отрасли на промишлеността, както и върху заетостта. Хиляди работници бяха мобилизирани във военния резерв, което допълнително натежа върху бизнеса и домакинствата, пише "Блумбърг".

Военните действия приключиха на 24 юни с прекратяване на огъня, но несигурността остава. Икономическите анализатори предупреждават, че последиците от конфликта могат да бъдат дългосрочни, особено ако политическото напрежение се задържи или ескалира. Израелските власти вече обявиха, че планират настъпление в ивицата Газа с "цел да разгромят Хамас" в следващите седмици, което поражда нови опасения за икономическа нестабилност.

Централната банка на Израел прогнозира растеж от 3,3 на сто за цялата 2025 г., но за да бъде постигната тази цел, икономиката ще трябва да ускори значително темпа си през втората половина на годината. Миналата седмица Министерството на финансите ревизира надолу собствената си прогноза за растеж – от 3,5 на сто до 3,1 на сто, което показва нарастваща предпазливост сред институциите.