Как тиранозавър рекс и други месоядни динозаври са хващали плячката си

Тиранозавърът подчинявал жертвите си само със сила, като използвал своите зъби, които можели да чупят кости. Други месоядни динозаври, съревновавали сe с тиранозавър рекс по размери, са използвали други подходи, за да уловят плячката си, съобщава Ройтерс, като цитира ново проучване, предаде БТА.

Гиганотозавърът разчитал повече на това да разкъса месото. А спинозавърът с дългата си и тясна муцуна можел да лови риба.

Изследователи са направили подробен анализ на биомеханиката на храненето на месоядните динозаври на базата на черепа и силата на захапката на 17 представители на вида, бродили по планетата Земя в различни периоди от зората до залеза на ерата на тези животни, отбелязва Ройтерс.

Проучването показва, че тиранозавърът е имал най-мощната захапка, с голям и добре укрепен череп, със силни челюстни мускули. Другите хищни динозаври са изработили свои успешни методи за поваляне на плячката, макар че не могат да се сравняват с възможностите на тиранозавъра.

"Установихме, че големите хищни динозаври не са еволюирали с един и същ вид череп, за да се справят с предизвикателствата на храненето при огромния си размер", каза палеонтологът Андре Роу от Бристолския университет, водещ автор на проучването. То е публикувано в списанието Current Biology.

"Някои видове като тиранозавър рекс са имали укрепен череп, за да издържат на изключително мощното захапване и свързаното с това напрежение върху главата. Други, като алозавъра или спинозавъра, са имали по-лека или вероятно по-гъвкава структура, разпределяща това напрежението по друг начин. Няма един "правилен" начин да бъдеш месояден гигант, което е важно"" добави Роу.

Проучването се фокусира върху видове тероподи, към които са и месоядните динозаври, отбелязва Ройтерс. Те варират от хереразавър, живял в Аржентина преди около 230 милиона години и е един от най-ранните известни динозаври, до тиранозавъра рекс, който е бил в западната част на Северна Америка, когато астероид ударил Земята преди 66 милиона години и сложил край на ерата на тези животни.

Изследователите са използвали триизмерни модели на черепите на 17 вида, включително два различни екземпляра на тиранозавър. Те са приложили и метод за симулиране на реакцията им при физически стрес. Учените са оценили силата им чрез цифрови реконструкции на мускулите, базирани на живи родственици на динозаврите – птици и крокодили, а след това са приложили тази мощ върху моделите на черепите, за да симулират захапвания, отбелязва Ройтерс.

"Тествахме как черепите разпределят тази сила при натоварване и как това варира според всеки род месоядни", каза Роу.

Ранните тероподи в проучването като хереразавър, живял по време на средния триас, и дилофозавър, обитавал Земята в началото на юрския период, са имали доста по-ниска степен на устойчивост на напрежение в сравнение с по-късните си събратя. Те са има леко тяло и не са били добре приспособени към много силно захапване, каза Роу.

Увеличаването на мощта на захапката и здравината на черепа се е развивало постепенно с течение на времето, достигайки своя пик при тиранозавъра и неговите близки роднини от този род, сред които дасплетозавър и албертозавър. Те, подобно на тиранозавъра рекс, са се появили в края на периода креда.

"При тиранозаврите има значително подсилване на здравината на черепа и механиката на захапката, което съвпада с по-дълбоки черепи, по-здрава костна структура и промени в прикрепването на челюстните мускули. Така че увеличаването на силата на захапката не е било незабавно. То е еволюирало с течение на времето и при някои видове повече от други", каза Роу.

Тиранозавърът, гиганотозавърът и спинозавърът са три от най-големите тероподи, но черепите им са били доста различни, отбелязва Ройтерс.

Вероятно най-големият известен тиранозавър е екземплярът, наречен Сю, който се намира в музея "Фийлд" в Чикаго и е дълъг 12,3 метра. Гиганотозавърът и спинозавърът са се конкурирали с тиранозавъра по размери.

Гиганотозавърът е живял в Аржентина в средата на периода креда, докато спинозавърът е обитавал Северна Африка по същото време. Двата вида са живели около 30 милиона години преди тиранозавъра, допълва Ройтерс.

"Гиганотозавърът е бил голям, но черепът му не е бил пригоден за същия начин на хващане на плячката и хранене с голяма сила като този е тиранозавърът. Спинозавърът имал дълга, тясна муцуна, което съответства на диета, фокусирана върху риболов, въпреки че са намерени фосилни доказателства, че се е хранел и с други животни като птерозаври", обясни Роу, имайки предвид летящите влечуги, които са били братовчеди на динозаврите.

"Някои животни печелят с чиста сила, други – с бързи или многократни удари. Наблюдавахме спектър от екологични адаптации. Тези животни … са решавали един и същ проблем по различни начини", добави Роу. "Тази еволюционна гъвкавост вероятно им е помогнала да доминират в екосистемите толкова дълго време", смята той, цитиран от Ройтерс.