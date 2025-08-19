С наближаването на изпълнението на първото поколение основни показатели за ефективност в областта на ESG, Lenovo остава на прав път по много ключови цели, което прави тази година основополагащ момент в пътуването на компанията към устойчивост

Lenovo публикува своя доклад за околна среда, социална отговорност и управление (ESG) за финансовата година 2024/25, в който подробно описва напредъка на компанията към целите ѝ за намаляване на емисиите до 2030 г. и потвърждава дългосрочната ѝ амбиция да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г., в съответствие с инициативата ScienceBasedTargets. Тъй като постигането първото поколение основни показатели за ефективност в областта на ESG наближава завършване, Lenovo остава на прав път по много ключови цели, което прави тази година основополагащ момент в пътуването на компанията към устойчивост.

Докладът очертава как Lenovo ускорява напредъка в опазването на околната среда чрез участието си в кръговата икономика, включително продължителното използване на рециклирани материали със затворен цикъл в своите продукти. Lenovo също така продължава да подкрепя клиентите си с услуги за устойчивост, които улесняват ремонта, рециклирането и повторното използване, помагайки за удължаване на жизнения цикъл на продуктите и поддържане на материалите в обращение.

Тазгодишният доклад отразява нарастващото признание за усилията на Lenovo, като компанията е получила платинено признание от EcoVadis, рейтинг AAA от MSCIESGRatings и Златна награда от Хонконгския институт на сертифицираните публични счетоводители (HKICPA) за Най-добро корпоративно управление и ESG. В допълнение, Lenovo наскоро беше класирана на осмо място в Топ 25 на Глобалните вериги за доставки на Gartner, с ESG резултат 9/10. Тези постижения подчертават ангажимента на Lenovo към прозрачен и надежден напредък.

Социалното въздействие на Lenovo продължава да се разраства в световен мащаб. През 2024 г. компанията отново бе обявена за Най-добро работно място за хора с увреждания от Disability:IN в САЩ, като разшири това признание и до Обединеното кралство и Бразилия чрез глобалното прилагане на най-добри практики. Ангажиментът на компанията към ангажираността на общността също беше очевиден по време на традиционния Месец на доброволчеството "Loveon", който отбеляза рекордно увеличение от 44% на броя на хората, достигнати чрез доброволческа дейност от служители на Lenovo по света.

"Тази година бележи значителен етап в пътуването на Lenovo по отношение на ESG.", каза Дейв Карол, старши вицепрезидент на Lenovo, главен юрисконсулт и директор по Корпоративна отговорност, който наследи Лаура Куатела през март 2025 г. "С наближаването на завършването на първото поколение ключови показатели за ефективност, ние сме горди от постигнатия напредък и сме фокусирани върху изграждането на основата за следващата глава от нашето лидерство в областта на ESG."

В областта на управлението, Lenovo продължава да засилва своята визия "По-интелигентен AI за всички" чрез вътрешните си политики. През 2024 г. компанията въведе цялостна политика за управление на AI, съобразена с ангажиментите, поети пред канадското правителство, ЮНЕСКО, CercleInterL и наскоро пред Европейската комисия. Това следва назначаването на Дъг Фишър, който добави към ролята си на главен директор по сигурността и ролята на главен директор по AI, като по този начин допълнително интегрира отговорните иновации в целия бизнес.

В бъдеще Lenovo остава ангажирана с колаборативен и надежден подход към ESG. Чрез партньорства с клиенти и доставчици – като тези, ангажирани чрез Lenovo 360 Circle – компанията напредва в споделена визия за по-устойчиво и приобщаващо бъдеще.

За да прочетете пълния доклад на Lenovo за ESG за финансовата година 2024/25, посетете този уебсайт.