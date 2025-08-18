Любослав Костов: Никога не сме подкрепяли таван на цените

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никога не сме подкрепяли таван на цените. Няма как с него да борим инфлацията. Трябва да се види веригата на ценообразуването. Това заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов пред БНТ.

Той коментира въпроса за цените и надценките.

"Има поскъпване. Средният индекс на потребителските цени на НСИ е 5,3%. Инфлацията на храните е доста по-голяма", обясни той.

"Трябва да се проследи надценката на всеки един етап - от производителя до щанда", заяви Костов.

"Големият проблем идва от сравняването на малки и големи търговски обекти. Има от 1% до 10% разлика в цените в полза на малките. Те държат по-ниски цени. Ако вземем за пример яйцата, ще видим, че те са с 10% по-скъпи в големите обекти", добави още той.

Според него в България на свръхпечалбата казваме нормална печалба, а на нея - загуба.

"Цените на плодовете и зеленчуците в момента не рефлектират върху общата инфлация, но след месеци положението ще се промени", коментира икономистът.

По думите му властта е закъсняла с прехода към еврозоната. "Можехме да започнем година и половина по-рано".

На въпроса дали ще последваме примера на Румъния относно бюджетния дефицит, икономистът заяви, че на фона на останалите държави България е добре. "Румъния има 8% бюджетен дефицит, Франция - 9%, при нас е 3%, но това все пак не е добре".

"Когато влезем в еврозоната задължителните минимални резерви ще паднат от 12% на 1% в Централната банка. Това означава, че всяка търговска банка в България ще разполага с 11% повече парична маса, отколкото в момента. Догодина ще наводнят имотния пазар. Банките имат пари, правят печалба основно от такси, която възлиза на 60/65%", завърши Костов.