Румен Драганов: Има бум на туризма, българинът търси лукса, а места за настаняване няма

Имаме бум на българския туризъм, само че хората възстановиха втори дом. Възстановиха бащината си къща, закупиха втори имот и пътуват изключително много в България, но не там, където инвеститорите в туризма очакват, ако не създадат за тях специфичен продукти. А този специфичен продукт за българите се оказаха хотели с 4-5 звезди. Българинът търси лукса, през уикенд, търси балнео- и спа, а места за настаняване няма. Това обясни доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози в туризма, в сутрешния блок на Би Ти Ви.

По думите му страната ни все още не може да възстанови пазара на германците. А в Албена именно такива са повечето туристи, показа репортер на телевизията. Затова и повечето хотели в комплекса ще работят и през септември. Там има и 14% ръст на българските туристи.

През септември най-ниската цена в затворените комплекси за нощувка със закуска в Албена ще е 50 лева, а на база- ол-инклузив ще е 80 лева. Хотелите на плажа в края на август падат на 120 лева, а в началото на септември - по 92-98 лева. Петзвездните хотели обаче ще поддържат по-високите цени, обясниха от голяма хотелска верига в комплекса.

Наблюдаваме пътувания по двойки - не само за България, но и за цяла Европа. Заради горещините има изтласкване на сезона - пътувания в по-хладните месеци. Тенденцията е, че имаме мегдан да се разширяваме на всеки един от пазарите, добави доц. Драганов.