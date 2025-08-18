ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Драганов: Има бум на туризма, българинът тър...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21126107 www.24chasa.bg

Цените на петрола стабилни след срещата Путин - Тръмп

584
Петрол СНИМКА: Pixabay

Цените на петрола остават почти без промяна днес след спад в началото на търговията, тъй като САЩ не оказаха допълнителен натиск върху Русия да сложи край на войната в Украйна чрез мерки за прекъсване на износа на петрол след срещата на лидерите на двете страни, информира Ройтерс, съобщи БТА.

Фючърсите на суровия петрол тип Brent прибавиха 0,03 на сто до 65,87 долара за барел към 08:48 ч. българско време, докато суровият петрол тип West Texas Intermediate се търгуваше на цена 62,90 долара за барел, което е повишение с 10 цента, или 0,16 на сто. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък, а днес се очаква да се срещне във Вашингтон с украинския държавен глава Володимир Зеленски и европейски лидери в търсене на мирно споразумение. 

В петък Тръмп заяви, че не е необходимо да обмислят незабавно ответни мита срещу страни като Китай за закупуването на руски петрол, но може да се наложи да това да бъде сторено "след две или три седмици", което успокои опасенията на пазарите от евентуално прекъсване на доставките от Русия. 

 

 

Петрол СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)