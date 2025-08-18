Учени осъществиха прехвърляне на поведение между видове.

Учени от Япония са успели да прехвърлят уникално поведение между различни видове, променяйки работата на един-единствен ген, пише Физ орг, позовавайки се на публикация в сп. "Сайънс", информира БТА.

В хода на изследването авторите му от университета на Нагоя са пренесли брачното ухажване от един вид плодови мушици на друг.

Чрез активирането на ген в невроните, произвеждащи инсулин, екипът успешно е накарал видът Drosophila melanogaster да извърши ритуал за даряване, какъвто никога преди не е правил.

Изследването представлява първият пример за манипулиране на един-единствен ген за създаване на нови невронни връзки и прехвърляне на поведение между видове.

В експеримента Drosophila melanogaster, която обикновено пее на женските, е започнала да им дава храна - ритуал на ухажване, характерен за друг вид, Drosophila subobscura.

В природата повечето мъжки дрозофили ухажват женските, вибрирайки с крила и създавайки звукови модели или "песни за ухажване". Въпреки това D. subobscura е еволюирала по различен начин - мъжките връщат храна и я поднасят като подарък. Това поведение не съществува при тясно свързани видове като D. melanogaster.

Тези два вида плодови мушици са се разделили преди около 30 - 35 милиона години. И двата имат ген, наречен fru, който контролира поведението на ухажване при мъжките, но използват различни стратегии - единият вид пее, а другият дава подаръци.

Изследователите са открили причината за тази разлика - при мухите, които дават подаръци (D. subobscura), невроните, произвеждащи инсулин, са свързани с центъра за контрол на ухажването в мозъка, докато при пеещите мухи (D. melanogaster) тази връзка липсва.

Учените са активирали гена fru в невроните на D. melanogaster, което е довело до образуването на нови невронни израстъци и до свързването им с центъра за ухажване. В резултат на това при мухите са се появили нови невронни вериги и те за първи път са започнали да подаряват храна на женските.

Авторите на изследването отбелязват, че еволюцията на нови форми на поведение невинаги изисква появата на нови неврони, като понякога са достатъчни малки промени във връзките на вече съществуващите клетки. Според тях това помага да се разбере как генетичното пренастройване в малък мащаб води до промяна в поведението и в крайна сметка до появата на нови стратегии за оцеляване и размножаване при различни видове.

Учени по-рано установиха, че любовната "песен" на плодовите мушици може да се използва в борбата срещу комарите.