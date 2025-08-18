ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърците се сърдят – ние и румънците надухме цените...

Времето София 27° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21127649 www.24chasa.bg

Европейските борси стартираха седмицата с понижения

1020
Водещите борсови индекси на европейските фондови пазари стартираха седмицата предимно с понижения Снимка: pixabay

Водещите борсови индекси на европейските фондови пазари стартираха седмицата предимно с понижения. За това информира Си Ен Би Си, цитиран от БТА.

Фокусът е върху срещата между президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

Тръмп ще се срещне със Зеленски и европейските лидери по-късно днес, за да обсъдят следващите стъпки за мирно споразумение, въпреки че конкретните предложения все още са неясни.

Във Франкфурт DAX се понижи със 110,27 пункта или 0,45 на сто до 24 249,03 пункта към 10:47 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 се понижи с 39,92 пункта или 0,5 на сто до 7883,54 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 5,19 пункта или 0,06 на сто до 9144,09 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 е надолу с 0,71 пункта или 0,13 на сто до 552,85 пункта.

Водещите борсови индекси на европейските фондови пазари стартираха седмицата предимно с понижения Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини