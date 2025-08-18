Европейските борси стартираха седмицата с понижения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите борсови индекси на европейските фондови пазари стартираха седмицата предимно с понижения. За това информира Си Ен Би Си, цитиран от БТА.

Фокусът е върху срещата между президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

Тръмп ще се срещне със Зеленски и европейските лидери по-късно днес, за да обсъдят следващите стъпки за мирно споразумение, въпреки че конкретните предложения все още са неясни.

Във Франкфурт DAX се понижи със 110,27 пункта или 0,45 на сто до 24 249,03 пункта към 10:47 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 се понижи с 39,92 пункта или 0,5 на сто до 7883,54 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 5,19 пункта или 0,06 на сто до 9144,09 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 е надолу с 0,71 пункта или 0,13 на сто до 552,85 пункта.