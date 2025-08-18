Жечо Станков: Държавата ще продължи да бъде до минния бранш

В епохата на нови технологии и дигитални решения именно хората продължават да бъдат най-ценният капитал на добивната индустрия." С това послание министърът на енергетиката Жечо Станков откри приветствието си към участниците в националното честване на Деня на миньора, организирано от Българската минно-геоложка камара.

В словото си министър Станков припомни, че още през 2015 г. е участвал в създаването на минна стратегия с хоризонт до 2050 г., която и днес служи като основа за устойчивото развитие на сектора. Той отчете постиженията на индустрията – повишаване на производителността, внедряване на нови технологии, намаляване с 20% на трудовите инциденти и увеличаване на приходите в държавния бюджет, които се връщат обратно към хората под формата на обществени вложения. Енергийният министър заяви още, че са предприети действия за разкриването на нови възможности за инвестиции в търсенето и прочуването на редки метали и суровини.

„Повече от 120 хиляди души, заети в индустрията, гарантират стабилността и бъдещото развитие на енергетиката. Техният труд е мисия, а не просто професия", подчерта министърът.

Станков подчерта ангажимента на държавата да продължи да подкрепя бранша, като припомни, че вече са насочени близо половин милиард лева помощи за компенсиране на високите цени на електроенергията. Той обяви, че България има амбицията да бъде първата държава, която ще приложи новата европейска директива, в която добивната индустрия също е включена. Тя позволява финансиране на до 50% от разходите за електроенергия на бизнеса, „Работим, съвместно с работодателските организации, по механизма, който ще нотифицираме пред ЕК. Обмисляме въвеждането на тригодишен предвидим хоризонт за помощите за електроенергия, така че да гарантираме конкурентоспособността, инвестициите и запазването на работните места", подчерта министърът.

В рамките на събитието министърът връчи награди на водещи компании и изявени лидери в бранша за техния принос към развитието на минерално-суровинната индустрия.